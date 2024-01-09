İzmir'de FETÖ Operasyonu! 5 Kişi Yakalandı

İzmir'de FETÖ'ye yönelik önemli bir operasyona imza atıldı. Haklarında gözaltı kararı verilen 7 şüphelinin yakalanmasına yönelik operasyonda 5 kişi yakalanarak gözaltına alındı.

İzmir'de FETÖ Operasyonu! 5 Kişi Yakalandı
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Yurt genelinde Fetullahçı Terör Örgütüne (FETÖ) yönelik operasyonlar hız kesmeden devam ediyor.

Son olarak İzmir'de, İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı Terör Suçları Soruşturma Bürosunca yürütülen soruşturma kapsamında önemli bir operasyona imza atıldı. Ekipler tarafından, haklarında gözaltı kararı verilen ve FETÖ üyesi olduklarına dair delil bulunan 7 şüpheliyi yakalamak için çalışma başlatıldı.

Karabağlar, Balçova, Karşıyaka ve Bayraklı ilçelerinde düzenlenen operasyonlarda 5 şüpheli gözaltına alındı. Diğer şüphelilerin yakalanması için çalışmaların sürdüğü öğrenildi.

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Kaynak: Anadolu Ajansı

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