İzmir'de FETÖ Operasyonu! 5 Kişi Yakalandı

Yurt genelinde Fetullahçı Terör Örgütüne (FETÖ) yönelik operasyonlar hız kesmeden devam ediyor.

Son olarak İzmir'de, İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı Terör Suçları Soruşturma Bürosunca yürütülen soruşturma kapsamında önemli bir operasyona imza atıldı. Ekipler tarafından, haklarında gözaltı kararı verilen ve FETÖ üyesi olduklarına dair delil bulunan 7 şüpheliyi yakalamak için çalışma başlatıldı.

Karabağlar, Balçova, Karşıyaka ve Bayraklı ilçelerinde düzenlenen operasyonlarda 5 şüpheli gözaltına alındı. Diğer şüphelilerin yakalanması için çalışmaların sürdüğü öğrenildi.