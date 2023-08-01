İzmir'de grevler büyüyor! İzelman ve İzenerji işçileri işi bırakıyor

İzmir metro işçilerinin grevleri devam ederken İZELMAN VE İZENERJİ işçileri de işi bırakma eylemi yapacaklar. Geriye dönük alacaklarını alamayan işçiler greve gitme kararı aldı. Aynı zamanda Tüm Bel San belediye işçileri de yarım günlük iş bırakma eylemi yapacaklar.

İŞÇİLER GERİYE DÖNÜK ÜCRETLERİNİ ALAMIYOR