İzmir'de grevler büyüyor! İzelman ve İzenerji işçileri işi bırakıyor
İzmir'de grevler devam ediyor. geriye dönük alacaklarını alamayan işçiler birer birer greve gidiyor. Tunç Soyer ve Belediye ile görüşmelerinin sonuçlanmaması öfkeyi büyütmeye devam ediyor.
İzmir metro işçilerinin grevleri devam ederken İZELMAN VE İZENERJİ işçileri de işi bırakma eylemi yapacaklar. Geriye dönük alacaklarını alamayan işçiler greve gitme kararı aldı. Aynı zamanda Tüm Bel San belediye işçileri de yarım günlük iş bırakma eylemi yapacaklar.
İŞÇİLER GERİYE DÖNÜK ÜCRETLERİNİ ALAMIYOR
4 Dibine koyun, açmayan çiçeklerin açmasını sağlıyor ve çiçeklerin çok daha hızlı uzamasını sağlıyor