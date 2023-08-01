İzmir'de grevler büyüyor! İzelman ve İzenerji işçileri işi bırakıyor

İzmir'de grevler devam ediyor. geriye dönük alacaklarını alamayan işçiler birer birer greve gidiyor. Tunç Soyer ve Belediye ile görüşmelerinin sonuçlanmaması öfkeyi büyütmeye devam ediyor.

İzmir'de grevler büyüyor! İzelman ve İzenerji işçileri işi bırakıyor
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İzmir metro işçilerinin grevleri devam ederken İZELMAN VE İZENERJİ işçileri de işi bırakma eylemi yapacaklar. Geriye dönük alacaklarını alamayan işçiler greve gitme kararı aldı. Aynı zamanda Tüm Bel San belediye işçileri de yarım günlük iş bırakma eylemi yapacaklar. 

 

İŞÇİLER GERİYE DÖNÜK ÜCRETLERİNİ ALAMIYOR

Geriye dönük ücretlerini alma talebi ile görüşmelere başlayan belediye çalışanları görüşmelerin çıkmaza girmesi nedeniyle greve gitme kararı aldı. Birden fazla kurumda devam eden ve belediye işçilerinin yanı sıra İZELMAN ve İZENERJİ'de de işçilerin bir gün boyunca iş bırakmasıyla gerçekleşecek grev devam ediyor. İv>

İzmir'de metro işçisi grevde! Demiryol-İş Sendikası Tunç Soyer'in duyurduğu rakamı yalanladıİzmir'de metro işçisi grevde! Demiryol-İş Sendikası Tunç Soyer'in duyurduğu rakamı yalanladıYurt
# izmir belediyesi # İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer # işçi eylemi # iş bırakma eylemi
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