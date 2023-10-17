İzmir'de İşçiler Tunç Soyer'in Kapısında Eylem Yaptı

İzmir Büyükşehir Belediyesi, mali krizini emekçilerin alacaklarını geciktirerek ötelemeye çalışıyor. Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, işçi ve memura verilen sözleri tutamadı, 11 bin İZENERJİ işçisine ikramiyeleri ödenmedi. İşçiler Tunç Soyer’in başkanlık binası önüne eylem yaptı.

İZENERJİ şirketinde örgütlü Genel İş Sendikası İzmir 2 ve 9 No’lu Şubeler ikramiyelerinin gecikmesi üzerine iş başı yapmadı.

Benzer iş kollarında İZELMAN’da çalışan emekçilerin ikramiyeleri yatarken İZENERJİ işçileri ücretlerini alamadı. İşçilerin ortalama 7 bin TL alacağı bulunuyor. Belediye toplamda emekçilere 77 milyon lira borçlu.

İzmir Metrosu İşçileri de Alacaklı

Öte yandan İzmir toplu ulaşımında önemli bir yere sahip olan İzmir Metrosunda da işler iyiye gitmiyor. Toplu iş sözleşmesine göre emekçilerin geriye dönük ücretlerin 1 Ekim’de ödenecekti fakat CHP’li belediye bu ödemeleri de yapmadı.

625 işçinin geriye dönük olarak yevmiye, gıda yardımı ve yemek mesai ücretleri alacağı bulunuyor. CHP’li Belediye bir işçiye yaklaşık 47 bin lira borçlu. Bu rakam toplamda 29 milyon TL'ye denk geliyor.