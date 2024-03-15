İzmir'de kimyasal malzemelerin bulunduğu depoda yangın!

İzmir'in Kemalpaşa ilçesinde kimyasal malzemelerin bulunduğu depoda çıkan yangın söndürülmeye çalışılıyor.

İzmir'de kimyasal malzemelerin bulunduğu depoda yangın!

Sütçüler Mahallesi'nde boya yapımında kullanılan kimyasal malzemelerin bulunduğu depoda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. Alevler hızla büyürken, bölgeye çok sayıda itfaiye ve sağlık ekibi yönlendirildi.

Depoda yangın nedeniyle patlamalar yaşandı, çevredeki iş yerleri tahliye edildi.

İtfaiye ekiplerinin yangına müdahalesi sürüyor.

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