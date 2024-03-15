Kredi ihtiyacı olanlar dikkat! 5 bankadan faizsiz kredi kampanyası...

Kredi kartı harcamalarının artmasının ardından bankalar nakit avans taksit sayısını 12'den 3'e indirdi. Kredi kartlarına düzenleme sinyalinin ardından vatandaşlar bankaların yeni güncellemelerini takip ederken En Para, QNB Finansbank, İş Bankası, Akbank ve Denizbank'ta kredi kampanyaları geldi. Bankalar faizsiz kredi miktarları ve başvuru için son tarihleri de duyurdu.

Milliyet'e konuşan Yeminli Mali Müşavir ve Ekonomist Muhammet Bayram,“Bazı bankalar TL mevduat bulmak adına yeni müşterilerine sıfır faizli kredi imkanı sunuyor. Bunun asıl nedeni ticari ve ihtiyaç kredilerinde aylık büyüme sınırı düşürülmüştü. Bankalar için TL mevduat çok daha değerli hale gelmeye başladı." dedi.

KREDİ ALMAK MANTIKLI MI?

Bayram şu ifadeleri kullandı:

"Bankalar şu anda TL mevduat arıyor. Pek çok banka faizsiz kredi veriyor. Bu krediden faydalanmak vatandaş açısından mantıklı. Müşterilere 6 ay vadeye kadar 10 bin TL ile 30 bin TL arasında değişen kredi kullandırılıyor. Burada banka seçimi tamamen kişinin kendisine aittir. Tabii kredi kullanmak vatandaş açısından mantıklı olabilir. Son dönemde kredi ve kredi kartları ile ilgili bazı düzenlemeler söz konusu. Uygun koşullu borçlanmak için son fırsat değil çünkü şu anda borçlanmak için uygun bir koşul yok. Bankadan yüzde 50’ye yakın faizli kredi çekip bunu döviz, altına yatırmak çok mantıklı bir yatırım tercihi olarak görülmüyor diyebiliriz"

BANKALARIN KREDİ KOŞULLARI

QNB FİNANSBANK

Yeni müşterilere özel %0 faizli kredi veriyor. Kredi tutarı 10 bin TL, 6 ay vadede aylık ödeme tutarı: 1.666,67 TL.

İŞ BANKASI

11.03.2024 – 31.03.2024 tarihleri arasında İş Bankası müşterisi olanlara 30 bin TL'ye varan faizsiz taksitli nakit avans imkanı sunuluyor. Eğer vade 3 aydan fazla olursa ve kredi tutarı 30 bin TL’nin üzerine çıkarsa faiz uygulanıyor.

AKBANK

22 Ocak 2024 – 15 Mart 2024 tarihleri arasında Akbank müşterisi olanlara %0 faizle 10.000 TL 6 ay vadeli ihtiyaç kredisi ve 20.000 TL 6 ay vadeli taksitli avans imkanı sunuluyor.

DENİZBANK

16.02.2024 - 22.03.2024 tarihleri arasında Denizbank müşterisi olanlara 6 ay vadeli 20 bin TL faizsiz kredi ve 10.000 TL'ye varan taksitli nakit kampanya sunuluyor. 20 bin TL, 6 ay vadeli kredinin aylık geri ödemesi ise 3,333.33 TL.

ENPARA

Yeni müşterilere özel 6 ay vadeli yüzde 0 faizli 10 bin TL kredi veriyor. Aylık taksit tutarı: 1.666,67 TL.