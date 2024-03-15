Dünyaca ünlü bankadan altın tahmini! O seviye sürpriz olmaz... 15 Mart altın fiyatları...

Altın, JPMorgan Chase & Co. Küresel Emtia Araştırma Başkanı Natasha Kaneva'ya göre, fiyatının bu yıl ons başına 2.500 dolara ulaşma potansiyeli var.

Natasha Kaneva, Bloomberg TV röportajında, külçenin Cuma günü tüm zamanların en yüksek seviyesi olan 2.195,15 dolara ulaşmasının ardından, "2.500 doların bir olasılık olduğuna inanıyoruz. Çünkü piyasa aşırı heyecanlanma eğiliminde” dedi.

Kaneva, bu fiyat hedefine ulaşmak için "enflasyonda ve iş sayılarında ılımlılığın devam ettiğine ve Fed'in gerçekten kesinti yaptığına dair teyitlere ihtiyacımız var" dedi.

Fed'in uzun süredir beklenen daha gevşek para politikasına yönelmesinin, tahvil gibi getiri sağlayan varlıklarla karşılaştırıldığında altının çekiciliğini artırması bekleniyor. Politika yapıcılar, borçlanma maliyetlerini düşürmeden önce enflasyonun yüzde 2 hedefine doğru ilerlediğine dair daha fazla kanıt görmeleri gerektiğini söyledi.

15 MART ALTIN FİYATLARI

GRAM ALTIN NE KADAR?

Gram altın alış: 2.238,28

Gram altın satış: 2.238,51

ÇEYREK ALTIN NE KADAR?

Çeyrek altın alış: 3.950,00

Çeyrek altın satış: 4.084,00

YARIM ALTIN NE KADAR?

Yarım altın alış: 7.900,00

Yarım altın satış: 8.047,00

TAM ALTIN NE KADAR?

Tam altın alış: 16.041,00

Tam altın satış: 16.289,00

CUMHURİYET ALTINI NE KADAR?

Cumhuriyet altını alış: 16.001,00

Cumhuriyet altını satış: 16.243,00

ATA ALTIN NE KADAR?