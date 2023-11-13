İzmir'de Su Fiyatı Rekor Seviyede! En Pahalı Suyu İzmirliler Kullanıyor

İzmir’de su fiyatı rekor seviyelere ulaştı. Üç büyük kent Ankara, İstanbul, İzmir arasında en yüksek su faturasını İzmirliler ödüyor.

Birinci kademe su tüketiminde suyun metreküp fiyatı Ankara’da 20 lira 18 kuruş, İstanbul’da 20 lira 63 kuruş, İzmir’de ise 28 lira 81 kuruş olarak hesaplanıyor.

Önemli bir ayrıntı da birinci kademe kullanım miktarlarında. Ankara ve İstanbul’da birinci kademe hesaplamaları 15 metre küpe kadar yapılırken, İzmir’de bu hesaplama 10 metre küpe kadar yapılıyor. Bu miktar aşılırsa İzmirliler ikinci kademe olan suyun metreküp fiyatına 36 lira 84 kuruş ödüyor.

Bu bilgiler ışığında üç büyük şehirde 10 metreküpe kadar olan su tüketimlerinde Ankara’da 201 lira 80 kuruş, İstanbul’da 206 lira 30 kuruş İzmir’de ise 288 lira 10 kuruş fatura ödeniyor.

Su kullanım miktarı 15 metre küpe çıkınca faturalar Ankara'da 302 lira 70 kuruş, İstanbul'da 309 lira 45 kuruş olurken İzmir'de 472 lira 30 kuruşa fırlıyor.

İzmir’de su faturalarındaki fahiş artış İzmirlileri rahatsız eder boyutta. Kentteki su faturaları elektrik faturalarını 2'ye katladı.