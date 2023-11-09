İzmir'de Uyuşturucu Operasyonu! Yakalanan 2 Kişi Tutuklandı

İzmir'in Konak ilçesinde zehir tacirlerine yönelik operasyon düzenlendi. İki farklı adrese eş zamanlı gerçekleştirilen operasyonda 2 kiş gözaltına alındı. Şüpheliler, çıkarıldıkları mahkeme tarafından tutuklandı.

İzmir'de Uyuşturucu Operasyonu! Yakalanan 2 Kişi Tutuklandı

Yurt genelinde uyuşturucuyla mücadele kapsamında gerçekleştirilen operasyonlar hız kesmeden devam ediyor. Operasyonların son adresi İzmir'in Konak ilçesi oldu.

İzmir'de İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Güven Timleri Büro Amirliği ekipleri bazı şüphelilerin uyuşturucu ticareti yaptıklarını tespit etti. Şüphelilere yönelik iki farklı adrese eş zamanlı operasyon düzenlendi. Operasyonda şüpheliler K.A. ve B.S. gözaltına alındı.

Adreslerde yapılan aramalarda, 4 kilo 80 gram metamfetamin, 170 gram esrar, bir miktar kokain, 2 ruhsatsız tabanca, 1 ruhsatsız av tüfeği ve 14 fişek ele geçirildi.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen K.A. ve B.S. çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.

Yargıtay'dan AYM Üyeleri Hakkında Suç DuyurusuYargıtay'dan AYM Üyeleri Hakkında Suç DuyurusuGündem

Kaynak: Anadolu Ajansı

# uyuşturucu # izmir # operasyon
Çok Okunanlar
Altın Kaç TL Oldu? Fiyatlar Artıyor Mu?
Altın Kaç TL Oldu? Fiyatlar Artıyor Mu?
Barajlardaki Su Çekilmeye Devam Ediyor! İSKİ Alarmda, İstanbulluların Gözü Yağmurda!
Barajlardaki Su Çekilmeye Devam Ediyor! İSKİ Alarmda, İstanbulluların Gözü Yağmurda!
Bugün Deprem Mi Oldu? Hangi İllerden Hissedildi?
Bugün Deprem Mi Oldu? Hangi İllerden Hissedildi?
Aman Şemsiyesiz Çıkmayın, Meteoroloji Uyarıyor! Sonbaharın Şiddetli Yağışları Başlıyor!
Aman Şemsiyesiz Çıkmayın, Meteoroloji Uyarıyor! Sonbaharın Şiddetli Yağışları Başlıyor!
Dolar, Euro ve Sterline Ne Oldu? Döviz Kuru Nasıl Değişti?
Dolar, Euro ve Sterline Ne Oldu? Döviz Kuru Nasıl Değişti?
Öne Çıkanlar Rektörden FETÖ imamına sadakat raporu! - Nusret Senem Rektörden FETÖ imamına sadakat raporu! - Nusret Senem Örümcek Isırığı Öldürür Mü? Örümcek Isırığı Öldürür Mü?