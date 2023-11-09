İzmir'de Uyuşturucu Operasyonu! Yakalanan 2 Kişi Tutuklandı

Yurt genelinde uyuşturucuyla mücadele kapsamında gerçekleştirilen operasyonlar hız kesmeden devam ediyor. Operasyonların son adresi İzmir'in Konak ilçesi oldu.

İzmir'de İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Güven Timleri Büro Amirliği ekipleri bazı şüphelilerin uyuşturucu ticareti yaptıklarını tespit etti. Şüphelilere yönelik iki farklı adrese eş zamanlı operasyon düzenlendi. Operasyonda şüpheliler K.A. ve B.S. gözaltına alındı.

Adreslerde yapılan aramalarda, 4 kilo 80 gram metamfetamin, 170 gram esrar, bir miktar kokain, 2 ruhsatsız tabanca, 1 ruhsatsız av tüfeği ve 14 fişek ele geçirildi.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen K.A. ve B.S. çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.