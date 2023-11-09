Yargıtay'dan AYM Üyeleri Hakkında Suç Duyurusu

Tutuklu TİP milletvekili Can Atalay hakkında hak ihlali kararı veren AYM'ye, Yargıtay suç duyurusunda bulundu. Yargıtay’ın adımına siyasilerden tepki geldi. MHP yöneticileri Yargıtay kararına sahip çıkarken AK Partili isimler tepki gösterdi. CHP Genel Başkanı Özgür Özel ise sokak çağrısı yaptı.

Yargıtay'dan AYM Üyeleri Hakkında Suç Duyurusu

Cezaevindeki TİP milletvekili Can Atalay dosyası hakkında yeni gelişmeler yaşandı.

Milletvekili seçilmesine rağmen yargılaması devam eden Can Atalay 20 Temmuz tarihinde Anayasa Mahkemesi'ne bir başvuru yaptı. Mahkeme, 25 Ekim tarihinde ise Atalay'ın seçilme ve siyasi faaliyet yürütme hakkının ihlal edildiği kararını aldı.

Mahkeme aynı zamanda Atalay'a 50 bin liralık bir tazminat ödemesi yapılmasına da karar vermişti. Anayasa Mahkemesi'nin kararına Yargıtay 3. Ceza Dairesi'nden suç duyurusu adımı geldi.

Yargıtay, kararı veren mahkeme üyeleri hakkında suç duyurusunda bulunurken, Atalay'ın milletvekilliğinin düşürülmesine yönelik işlemlere başlanması kararını da Meclis'e gönderdi.

Siyasilerden Yargıtay'a Tepkiler Geldi!

Yargıtay’ın hamlesine siyasilerden de çeşitli tepkiler geldi. AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hayati Yazıcı devlet erklerinin birbirini çelmelememesi gerektiğini vurguladı.

- Öyle olaylar olur ki, analiz yapmak için, konuşsan da konuşmasan da sorun olur. Hiç ve asla olmaması gereken öylesi bir olay yaşıyoruz. Yazık, çok yazık. Devleti oluşturan erkler, sorun çözümler. Asla sorun üretmez, üretemez. Birbirini çelmeleyemez.

CHP’nin yeni genel başkanı Özgür Özel ise karara ilişkin parti grubunu olağanüstü topladı. Toplantının ardından Özgür Özel, kararı bir darbe girişimi olarak yorumladı ve vatandaşlara sokağa çıkma çağrısı yaptı.

İyi Parti’den de yaratıcı yıkıcılığa hizmet eden bir açıklama geldi. Parti’nin sözcüsü Kürşad Zorlu, partisinin “Türkiye’de hiçbir vatandaşın hukuk güvenliğinin kalmadığı” açıklamasını paylaştı.

MHP ise Yargıtay'ın kararına sahip çıktı. Genel Başkan Yardımcısı Feti Yıldız sosyal medya hesabından açıklama yaptı. Yıldız, AYM'nin anayasaya yorum katamayacağını ve yargısal aktivizm'de bulunamayacağını söyledi.

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