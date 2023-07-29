İzmir'de yangın can aldı! 57 yaşındaki Hasan Akbaş yangında hayatını kaybetti
İzmir'de bir evde çıkan yangın can aldı. İzmir'in Konak ilçesinde bir evde sebebi belirlenemeyen bir yangın çıktı. Yangında 57 yaşındaki Hasan Akbaş hayatını kaybetti.
İzmir'in Konak ilçesinde Kılıç Reis Mahallesi 281. Sokak'taki bir apartmanın zemin katında henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.
İhbar üzerine bölgeye sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.
İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürülen yangında Hasan Akbaş'ın (57) hayatını kaybettiği belirlendi.
Akbaş'ın cenazesi olay yerindeki incelemenin ardından İzmir Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.
Kaynak: Anadolu Ajansı