İzmir'deki orman yangını kontrol altına alındı

İzmir'in Buca ilçesindeki Olduruk Mahallesi'nde ormanlık alanda henüz belirlenemeyen bir sebeple yangın çıktı. Çıkan yangın kontrol altına alındı.

İzmir'deki orman yangını kontrol altına alındı
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Olduruk Mahallesi'nde ormanlık alanda henüz belirlenemeyen bir sebeple yangın çıktı.

Ekipler, yangına 5 helikopter, 2 uçak, 20 arazöz, 4 su ikmal ve 3 dozer ile müdahale etti. Ekiplerin yaklaşık 1 saat süren çalışmasıyla yangın kontrol altına alındı. 

Soğutma çalışmaları devam ediyor.

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