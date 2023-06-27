İzmir'deki orman yangını kontrol altına alındı
İzmir'in Buca ilçesindeki Olduruk Mahallesi'nde ormanlık alanda henüz belirlenemeyen bir sebeple yangın çıktı. Çıkan yangın kontrol altına alındı.
Olduruk Mahallesi'nde ormanlık alanda henüz belirlenemeyen bir sebeple yangın çıktı.
Ekipler, yangına 5 helikopter, 2 uçak, 20 arazöz, 4 su ikmal ve 3 dozer ile müdahale etti. Ekiplerin yaklaşık 1 saat süren çalışmasıyla yangın kontrol altına alındı.
Soğutma çalışmaları devam ediyor.
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