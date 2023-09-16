İzmir'deki orman yangınına müdahale sürüyor! 3 gece görüşlü helikopterin havadan ve karadan müdahalesi sürüyor
İzmir'in Menderes ilçesinde ormanlık alanda çıkan yangına gece görüşlü hava araçlarıyla müdahale sürüyor. Güneşin batmasının ardından hava araçlarının bir kısmı çalışmalara ara verirken, 3 gece görüşlü helikopterin havadan ve karadan ekiplerin yangına müdahalesi sürüyor.
Yangın, saat 14.00 sıralarında ilçeye bağlı Keler Mahallesi mevkiinde bulunan ormanlık alanda meydana geldi.
İZMİR'DEKİ ORMAN YANGININA MÜDAHALE SÜRÜYOR
İhbarın hemen ardından İzmir Orman Bölge Müdürlüğüne bağlı 9 uçak, 20 helikopter, 54 arazöz, 20 su ikmal aracı, 10 dozer ve 10 ilk müdahale ekibi olmak üzere toplam 500 personel alevlere havadan ve karadan müdahale etti. Güneşin batmasının ardından hava araçlarının bir kısmı çalışmalara ara verirken, 3 gece görüşlü helikopterin havadan ve karadan ekiplerin yangına müdahalesi sürüyor.
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