Kaçak altınlar komşuda yakalandı! Milyonlarca lira değerinde altın Türkiye'den kaçırılıyordu

Türkiye’den yurt dışına götürülmek isteyen kaçak altınlar sınırda ele geçirildi.

Türkiye’den Bulgaristan'a giriş yapan iki ayrı araçta toplam değeri 2 milyon 600 bin TL olan 2 bin 534 gram 14 ayar kaçak altın bulundu.

Bulgaristan’a giriş yapmak isteyen, farklı ülke plakalı, sürücü ile birlikte 3 yolcunun bulunduğu araçta arama yapıldı.

Bulgar vatandaşı olan sürücü ve yolcular beyan edilecek bir şey olmadığını belirtse de, yapılan detaylı aramada, bir sırt çantasının içinde ve üç yolcunun kıyafetlerinin ceplerinin içinde altın takıların bulunduğu zarflar ele geçirildi.

Ele geçirilen 977 gram 14 ayar altın takıların toplam değerinin 40 bin 460 euro olduğu tespit edildi.

Türkiye’den Bulgaristan’a geçmek isteyen bir başka Bulgar plakalı bir araçta yapılan aramada ise 174 bin 78 euro değerinde 1 kilogram 557 gram altın ele geçirdi.