Kadıköy'de otomobil alev alev yandı!

İstanbul'un en kalabalık noktalarından olan Kadıköy'de D-100 Otoyolu'nda gece saatlerinde korku dolu anlar yaşandı.

Otoyolda, Ankara istikametinde ilerleyen O.Ş. idaresindeki 26 RS 345 plakalı otomobil, henüz bilinmeyen bir nedenle bir anda yanmaya başladı. Otomobilin sürücüsü, aracı emniyet şeridine park ederek araçtan indi.

Durumun yetkililere bildirilmesi üzerine olay yerine emniyet, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Emniyet ekipleri otoyolda güvenlik önlemi alırken itfaiye görevlileri de yangını kontrol altına alarak söndürdü. Yangının çıktığı araçta hasar oluştu.