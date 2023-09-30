Kafede Arkadaşlarıyla Otururken Kurşun Yağmuruna Tutuldu

Olay, dün saat 19.30 sıralarında Çukurova ilçesi Turgut Özal Bulvarı'ndaki bir kafede meydana geldi. İddiaya göre, arkadaşlarıyla kafede oturan Oğuz E. (23), sohbet sırasında içeri giren İsmet T. (19) tarafından sırtından tabancayla vuruldu.

Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sırtına birden fazla mermi isabet eden Oğuz E., sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırıldı. Kaçan şüpheli, Cinayet Büro Amirliği ekipleri tarafından kısa sürede yakalanıp gözaltına alındı. Saldırı ise kafenin güvenlik kamerasına yansıdı.

Görüntülerde, şüphelinin içeriye girdiği, ardından belinden çıkardığı silahla Oğuz E.’yi sırtından peş peşe vurduğu, kafedekilerin ise panikle etrafa kaçıştığı görüldü.