23 İl İçin Sarı Kod! Dikkat Sağanak Yağış Geliyor O Şehirler İçin Uyarılar Art Ardına Geldi

Türkiye yağışlı havanın etkisi altında. Ülkenin büyük bölümünde gök gürültülü sağanaklar ve bazı kesimlerde dolu var, su baskınlarına karşı tedbirli olunmalı.

İstanbul Valiliği Uyardı

Valilikten yapılan açıklamada, Meteoroloji Genel Müdürlüğünün değerlendirmelerine göre, yağışların bugün sabah saatlerinden itibaren İstanbul, Kocaeli, Sakarya, Yalova ile Tekirdağ'ın doğusunda yerel olarak kuvvetli ve çok kuvvetli (21-75) olmasının beklendiği aktarıldı.

Açıklamada, kuvvetli yağış nedeniyle yaşanabilecek sel, su baskını, heyelan, yıldırım, ulaşımda aksamalar, yağış anında kuvvetli rüzgar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerektiği belirtildi.

Sağanak yağış, akşam saatlerinde Anadolu yakası ve boğaz çevresinde etkisini artıracak. AKOM’un meteorolojik değerlendirmesine göre, özellikle Anadolu yakasının saat 18.00’den itibaren aşırı değer olarak kabul edilen saatte 100 kg ve üzeri yağış alması bekleniyor.

23 İl İçin Sarı Kod

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, Adana, Afyonkarahisar, Antalya, Balıkesir, Bolu, Burdur, Bursa, Çanakkale, Denizli, Hatay, Isparta, İstanbul, Kastamonu, Kocaeli, Muğla, Sakarya, Tekirdağ, Zonguldak, Bartın, Yalova, Karabük, Osmaniye ve Düzce için sarı kodlu şiddetli yağış uyarısında bulundu.