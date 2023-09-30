30 Eylül günü gerçekleşen son depremler... İşte AFAD ve Kandilli'ye göre deprem yaşanan iller...

Deprem hayatımızın önemli bir gerçeği olmakla birlikte hazırlıklı olunması gereken bir doğal afettir. Her gün Türkiye'de ve dünyada çok sayıda deprem oluyor. Kandilli Rasathanesi ve AFAD bu depremleri kaydediyor. 30 Eylül günü hangi illerde deprem oldu?

Son derece önemli bir mesele olsa da depreme dair farkındalık sahibi olmak da hazır olmak kadar kritiktir. İnsanlar kendi yaşadıkları şehirlerde deprem olup olmadığını sıklıkla merak etmektedirler. Bu sorunun cevabını öğrenmek için internete başvuranlar Kandilli Rasathanesi ve AFAD'ın verileri ile karşılaşırlar. Deprem önlenemeyecek olsa da her zaman hazırlıklı olmak gerekir. Peki, 30 Eylül 2023 günü hangi illerde deprem oldu? Bu depremler hissedildi mi? İşte, 30 Eylül günü yaşanan depremler...

KANDİLLİ RASATHANESİNİN KAYDETTİĞİ SON DEPREMLER

2023.09.30 08:57:26 38.3225 37.7502 5.0 -.- 1.8 -.- DUTLU-AKCADAG (MALATYA)

2023.09.30 08:23:57 38.4043 27.2235 12.2 -.- 1.9 -.- GOKDERE-BORNOVA (IZMIR)

2023.09.30 08:18:18 36.7625 33.7795 9.1 -.- 2.7 -.- KAVAKKOY-SILIFKE (MERSIN)

2023.09.30 07:32:15 37.8883 36.6408 5.2 -.- 1.7 -.- TEKIR-(KAHRAMANMARAS)

2023.09.30 07:19:40 40.0612 28.3027 4.8 -.- 1.6 -.- OCAKLI-MUSTAFAKEMALPASA (BURSA)

2023.09.30 07:18:47 37.2030 37.0368 5.3 -.- 1.5 -.- ATALAR-SEHITKAMIL (GAZIANTEP)

2023.09.30 07:17:18 35.8557 28.5918 18.3 -.- 2.2 -.- AKDENIZ

2023.09.30 07:08:58 34.4852 23.4315 16.3 -.- 3.0 -.- GIRIT ADASI (AKDENIZ)

2023.09.30 06:48:21 36.0715 28.8243 12.3 -.- 1.7 -.- AKDENIZ

2023.09.30 06:35:48 38.0865 37.3910 7.8 -.- 1.9 -.- AGCASAR-NURHAK (KAHRAMANMARAS)

2023.09.30 05:59:18 35.0403 33.4018 6.1 -.- 2.4 -.- KIBRIS-LEFKOSA

2023.09.30 05:23:35 37.8672 24.1350 13.2 -.- 2.6 -.- YUNANISTAN

2023.09.30 05:07:06 38.0490 36.4227 5.0 -.- 2.1 -.- SOGUKPINAR-GOKSUN (KAHRAMANMARAS)

2023.09.30 05:03:28 38.0148 36.4087 5.0 -.- 2.5 -.- ACIELMA-GOKSUN (KAHRAMANMARAS)

2023.09.30 05:00:36 35.0408 33.3773 2.9 -.- 2.8 -.- KIBRIS-LEFKOSA

2023.09.30 04:56:38 37.1305 36.1565 7.4 -.- 2.8 -.- YENIKOY-(OSMANIYE)

2023.09.30 04:52:40 38.0448 36.4207 5.0 -.- 1.8 -.- SOGUKPINAR-GOKSUN (KAHRAMANMARAS)

2023.09.30 04:42:45 34.7467 33.3985 9.6 -.- 2.3 -.- AKDENIZ

2023.09.30 04:35:58 35.7997 36.0048 21.0 -.- 1.5 -.- TURKIYE-SURIYE SINIR BOLGESI

2023.09.30 04:32:41 37.8800 36.2877 5.9 -.- 2.2 -.- PAYAMBURNU-GOKSUN (KAHRAMANMARAS)

2023.09.30 04:24:35 38.1012 36.5828 2.3 -.- 3.2 3.2 YAGMURLU-GOKSUN (KAHRAMANMARAS)

2023.09.30 04:06:27 40.7610 27.4545 15.4 -.- 1.5 -.- GUZELKOY ACIKLARI-TEKIRDAG (MARMARA DENIZI)

2023.09.30 04:05:21 36.7433 33.8017 6.6 -.- 2.5 -.- KAVAKKOY-SILIFKE (MERSIN)

2023.09.30 03:55:56 37.8407 27.0162 5.3 -.- 1.5 -.- KUSADASI KORFEZI (EGE DENIZI)

2023.09.30 03:55:56 37.2022 36.9962 6.6 -.- 1.2 -.- SATIRHUYUK-NURDAGI (GAZIANTEP)

2023.09.30 03:28:03 37.1930 37.0063 4.9 -.- 1.1 -.- ATALAR-SEHITKAMIL (GAZIANTEP)

2023.09.30 03:24:48 38.6047 27.2418 16.6 -.- 1.0 -.- KARAORMAN-MENEMEN (IZMIR)

2023.09.30 02:45:06 38.0610 37.7345 7.7 -.- 1.8 -.- SOGUT-DOGANSEHIR (MALATYA)

2023.09.30 02:42:20 37.3882 37.2468 13.8 -.- 1.5 -.- SALMANLI-PAZARCIK (KAHRAMANMARAS)

2023.09.30 02:40:23 38.0680 37.3827 9.6 -.- 1.7 -.- AGCASAR-NURHAK (KAHRAMANMARAS)

2023.09.30 02:29:06 37.7345 36.2533 10.5 -.- 2.0 -.- OSMANCIK-ANDIRIN (KAHRAMANMARAS)

2023.09.30 01:56:19 41.7532 44.2838 29.1 -.- 1.8 -.- GURCISTAN

2023.09.30 01:51:41 39.0383 28.4123 4.0 -.- 0.7 -.- GUNESLI-GORDES (MANISA)

2023.09.30 01:46:51 37.4162 37.1972 12.1 -.- 1.5 -.- SALMANIPAK-PAZARCIK (KAHRAMANMARAS)

2023.09.30 01:39:29 36.7997 29.0455 20.4 -.- 0.8 -.- KARACAOREN-FETHIYE (MUGLA)

2023.09.30 01:21:04 38.1480 38.5272 5.0 -.- 1.7 -.- AKSU-SINCIK (ADIYAMAN)

2023.09.30 01:13:33 37.5458 35.3113 22.7 -.- 0.9 -.- KABASAKAL-ALADAG (ADANA)

2023.09.30 00:11:23 38.0340 42.8043 4.4 -.- 2.1 -.- GUNEYYAMAC-BAHCESARAY (VAN)

2023.09.30 00:02:49 38.0368 38.2130 10.1 -.- 1.3 -.- CELIKHAN (ADIYAMAN)

AFAD'IN 30 EYLÜL GÜNÜ KAYDETTİĞİ SON DEPREMLER

2023-09-30 08:57:26 38.255 37.753 7.02 ML 1.9 Akçadağ (Malatya) 604741

2023-09-30 08:37:11 39.462 36.709 6.98 ML 1.6 Merkez (Sivas) 604740

2023-09-30 08:23:58 38.588 27.294 7.05 ML 1.7 Yunusemre (Manisa) 604739

2023-09-30 08:18:17 36.734 33.815 19.57 ML 2.3 Silifke (Mersin) 604738

2023-09-30 08:00:23 38.176 38.607 7.16 ML 1.0 Pütürge (Malatya) 604737

2023-09-30 07:54:12 37.982 36.289 7.18 ML 1.3 Göksun (Kahramanmaraş) 604734

2023-09-30 07:52:43 39.941 26.655 8.07 ML 1.4 Bayramiç (Çanakkale) 604736

2023-09-30 07:47:57 38.301 38.268 7.01 ML 1.3 Yeşilyurt (Malatya) 604735

2023-09-30 07:32:15 37.869 36.627 7.16 ML 1.8 Onikişubat (Kahramanmaraş) 604733

2023-09-30 07:19:40 40.076 28.266 7.01 ML 1.4 Mustafakemalpaşa (Bursa) 604732

2023-09-30 07:18:47 37.189 36.992 7.0 ML 1.7 Nurdağı (Gaziantep) 604730

2023-09-30 07:17:16 35.74 28.553 41.56 ML 2.0 Akdeniz - [91.13 km] Kaş (Antalya) 604731

2023-09-30 06:48:18 35.856 28.768 7.01 ML 1.4 Akdeniz - [68.16 km] Kaş (Antalya) 604729

2023-09-30 06:35:48 38.059 37.424 7.03 ML 1.8 Nurhak (Kahramanmaraş) 604728

2023-09-30 05:59:15 34.747 32.871 5.99 ML 2.3 Limassol (Güney Kıbrıs Rum Yönetimi) 604727

2023-09-30 05:22:56 37.667 35.422 7.0 ML 1.2 Aladağ (Adana) 604726

2023-09-30 05:07:07 38.01 36.371 7.0 ML 2.1 Göksun (Kahramanmaraş) 604724

2023-09-30 05:03:28 38.021 36.418 7.04 ML 2.7 Göksun (Kahramanmaraş) 604723

2023-09-30 05:00:32 34.626 33.304 40.2 ML 2.9 Akdeniz 604725

2023-09-30 04:56:38 37.111 36.162 16.44 ML 3.3 Merkez (Osmaniye) 604721

2023-09-30 04:52:42 37.979 36.362 7.0 ML 1.8 Göksun (Kahramanmaraş) 604722

2023-09-30 04:42:43 34.473 32.635 7.29 ML 2.2 Akdeniz 604720

2023-09-30 04:36:01 36.041 35.901 7.0 ML 1.8 Akdeniz - Antakya Körfezi - [07.21 km] Samandağ (Hatay) 604719

2023-09-30 04:32:39 37.856 36.234 7.13 ML 2.2 Saimbeyli (Adana) 604718

2023-09-30 04:24:36 38.092 36.538 7.02 ML 3.3 Göksun (Kahramanmaraş) 604715

2023-09-30 04:24:06 37.784 36.206 7.0 ML 1.1 Saimbeyli (Adana) 604716

2023-09-30 04:17:24 39.523 28.858 7.0 ML 1.0 Dursunbey (Balıkesir) 604717

2023-09-30 04:09:02 38.188 37.474 7.0 ML 1.2 Elbistan (Kahramanmaraş) 604714

2023-09-30 04:06:28 40.719 27.393 7.0 ML 1.3 Marmara Denizi - [05.95 km] Şarköy (Tekirdağ) 604713

2023-09-30 04:05:21 36.769 33.841 7.03 ML 2.5 Silifke (Mersin) 604712

2023-09-30 03:55:56 37.866 27.055 7.0 ML 1.3 Ege Denizi - Kuşadası Körfezi - [16.75 km] Kuşadası (Aydın) 604711

2023-09-30 03:55:54 37.156 36.941 7.0 ML 2.0 Nurdağı (Gaziantep) 604710

2023-09-30 03:28:01 37.157 36.921 7.0 ML 1.5 Nurdağı (Gaziantep) 604708

2023-09-30 03:24:49 38.626 27.178 7.35 ML 1.1 Menemen (İzmir) 604709

2023-09-30 03:18:29 37.56 37.226 7.0 ML 1.2 Dulkadiroğlu (Kahramanmaraş) 604707

2023-09-30 02:45:07 38.068 37.697 10.5 ML 1.8 Doğanşehir (Malatya) 604704

2023-09-30 02:42:20 37.557 37.272 7.0 ML 1.6 Pazarcık (Kahramanmaraş) 604702

2023-09-30 02:40:22 38.017 37.378 7.02 ML 1.7 Nurhak (Kahramanmaraş) 604703

2023-09-30 02:37:05 37.964 36.291 9.11 ML 1.2 Göksun (Kahramanmaraş) 604706

2023-09-30 02:31:05 37.882 36.195 7.0 ML 1.5 Saimbeyli (Adana) 604705

2023-09-30 02:29:06 37.634 35.944 7.08 ML 1.6 Kozan (Adana) 604701

2023-09-30 02:11:23 37.676 35.403 6.96 ML 1.5 Aladağ (Adana) 604700

2023-09-30 02:01:49 36.859 36.489 16.91 ML 1.5 Hassa (Hatay) 604699

2023-09-30 01:56:19 41.432 43.887 6.88 ML 1.4 Ninotsminda, Samtskhe-Javakheti (Gürcistan) - [56.73 km] Akyaka (Kars) 604696

2023-09-30 01:51:40 39.055 28.446 7.0 ML 0.8 Gördes (Manisa) 604698

2023-09-30 01:46:52 37.508 37.216 8.31 ML 1.4 Pazarcık (Kahramanmaraş) 604694

2023-09-30 01:40:16 38.119 38.59 6.96 ML 0.9 Pütürge (Malatya) 604695

2023-09-30 01:39:30 36.69 29.348 7.0 ML 1.0 Seydikemer (Muğla) 604697

2023-09-30 01:26:47 39.305 40.313 7.04 ML 1.1 Kiğı (Bingöl) 604693

2023-09-30 01:21:06 38.151 38.582 7.02 ML 1.5 Battalgazi (Malatya) 604691

2023-09-30 01:13:33 37.552 35.373 5.02 ML 1.2 Aladağ (Adana) 604692

2023-09-30 00:36:46 36.104 44.241 7.04 ML 1.7 Koisnjaq, Erbil (Irak) - [101.55 km] Şemdinli (Hakkari) 604690

2023-09-30 00:32:23 37.851 36.228 6.76 ML 1.1 Saimbeyli (Adana) 604689

2023-09-30 00:16:08 37.131 36.693 6.98 ML 1.3 İslahiye (Gaziantep) 604686

2023-09-30 00:11:21 37.969 42.903 6.99 ML 1.7 Çatak (Van) 604687

2023-09-30 00:02:49 38.004 38.242 12.81 ML 1.3 Çelikhan (Adıyaman) 604685

2023-09-30 00:02:41 41.216 41.767 7.36 ML 0.8 Merkez (Artvin) 604688

2023-09-30 00:00:50 37.871 36.682 7.16 ML 1.3 Onikişubat (Kahramanmaraş) 604684