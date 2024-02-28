Kağıt havluların arasından kaçak göçmen çıktı

Diyarbakır merkezli, Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT) destekli kaçak göçmen operasyonunda, göçmenlerin bazıları kağıt havlu kolilerinden çıkarken, 5 aylık çalışmada 17 organizatör tutuklandı.

Kağıt havluların arasından kaçak göçmen çıktı

Diyarbakır İl Emniyet Müdürlüğü Göçmen Kaçakçılığı ile Mücadele Hudut Kapıları Şube Müdürlüğü, Diyarbakır merkezli; Van, Şanlıurfa, Gaziantep, İzmir ve Düzce illerinde 5 aylık titiz çalışmalarla eş zamanlı operasyon düzenledi. MİT destekli operasyonda İran sınırından tır, kamyonet ve otomobillerle taşınan 160 düzensiz göçmen yakalandı.

Göçmenlerin bazıları kağıt havlu kolilerinden çıkarken, kaçakların tıpkı paletler gibi görünen fakat içine hava düzenekleri yerleştirilmiş özel bölmelerde taşındığı, şüphelilerin hesaplarında ise 10 milyon TL’nin üzerinde para hareketliliği tespit edildi.
İran uyruklu suç örgütü lideri de dahil olmak üzere gözaltına alınan 31 organizatörden 17’si tutuklandı, 3’ü adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

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