Kahramanmaraş Expo'da Asırlık Meslekler Yaşatılıyor

Filmlere konu olan çarıklar, çeyiz sandıklarının yer aldığı ağaç oymacılığı, bıçakçılık, bakırcılık ve yüzyıllar öncesine dayanan tarihi eserler... Hepsi Kahramanmaraş Expo 2023’te açılan Arasta Çarşısı’nda sergileniyor.

Depremin ardından Kahramanmaraş’ta normalleşme adımları hızla atılıyor. 800 bin metre karelik Expo 2023 alanında kurulan Arasta Çarşısı’nda kahraman şehirle özdeşleşen asırlık meslekler yaşatılıyor.

Expo 2023’te Kahramanmaraş’ın yüzyıllara dayanan el sanatları, Arasta Çarşısı içinde usta zanaatkarların canlı performansları eşliğinde sergilenip satışa sunuluyor. EXPO 2023’ü Kahramanmaraş’a kazandıran Onikişubat Belediye Başkanı Hanefi Mahçiçek, Expo 2023’e vatandaşların büyük ilgisi olduğunu belirtti.