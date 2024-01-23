Kahramanmaraş Nurhak'ta deprem oldu
AFAD duyurdu. Kahramanmaraş Nurhak'ta 3,5 büyüklüğünde deprem oldu.
AFAD X üzerinden duyurdu. Kahramanmaraş Nurhak'ta 3,5 büyüklüğünde deprem oldu. Depremin derinliği 7 kilometre olarak belirlendi.
#DEPREM— AFAD Deprem (@DepremDairesi) January 22, 2024
Büyüklük:3.5 (Ml)
Yer:Nurhak (Kahramanmaraş)
Tarih:2024-01-23
Saat:01:15:23 TSİ
Enlem:37.99889 N
Boylam:37.56167 E
Derinlik:7 km
Detay:https://t.co/Y7GnEjYhDY@afadbaskanlik @trthaber @anadoluajansi
# deprem # Kahramanmaraş