Kahramanmaraş Nurhak'ta deprem oldu

AFAD duyurdu. Kahramanmaraş Nurhak'ta 3,5 büyüklüğünde deprem oldu.

Kahramanmaraş Nurhak'ta deprem oldu

AFAD X üzerinden duyurdu. Kahramanmaraş Nurhak'ta 3,5 büyüklüğünde deprem oldu. Depremin derinliği 7 kilometre olarak belirlendi.

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# deprem # Kahramanmaraş
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