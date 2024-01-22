Kandilli Rasathanesi açıkladı! Akdeniz'de deprem oldu

Kandilli Rasathanesi X üzerinden açıkladı. Akdeniz'de 3.3 büyüklüğünde bir deprem gerçekleşti. Meydana gelen depremin derinliği ise 5.5 kilometre olarak belirlendi. Deprem, saat 18:54'te oldu. Kandilli Rasathanesi'nin paylaşımı ie depremin konumu aşağıda yer alıyor.

AKDENİZ'DE DEPREM

Kandilli Rasathanesi'nin sosyal medya hesabı üzerinden paylaştığı Akdeniz depremi ayrıntıları bu şekildedir;

Akdeniz'de gerçekleşen 3.3 büyüklüğündeki deprem aşağıdaki konumda meydana gelmiştir.