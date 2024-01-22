Kandilli Rasathanesi açıkladı! Akdeniz'de deprem oldu

Kandilli Rasathanesi sosyal medya hesabı üzerinden açıkladı! Akdeniz'de 3.3 büyüklüğünde bir deprem oldu. Gerçekleşen depremin derinliği ise 5.5 kilometre olarak belirlendi.

Kandilli Rasathanesi açıkladı! Akdeniz'de deprem oldu
Kandilli Rasathanesi açıkladı! Akdeniz'de deprem oldu

Kandilli Rasathanesi X üzerinden açıkladı. Akdeniz'de 3.3 büyüklüğünde bir deprem gerçekleşti. Meydana gelen depremin derinliği ise 5.5 kilometre olarak belirlendi. Deprem, saat 18:54'te oldu. Kandilli Rasathanesi'nin paylaşımı ie depremin konumu aşağıda yer alıyor.

AKDENİZ'DE DEPREM

Kandilli Rasathanesi açıkladı! Akdeniz'de deprem oldu - Resim : 1

Kandilli Rasathanesi'nin sosyal medya hesabı üzerinden paylaştığı Akdeniz depremi ayrıntıları bu şekildedir;

Akdeniz'de gerçekleşen 3.3 büyüklüğündeki deprem aşağıdaki konumda meydana gelmiştir.

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# akdeniz # deprem
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