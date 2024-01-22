Kandilli Rasathanesi açıkladı! Akdeniz'de deprem oldu
Kandilli Rasathanesi sosyal medya hesabı üzerinden açıkladı! Akdeniz'de 3.3 büyüklüğünde bir deprem oldu. Gerçekleşen depremin derinliği ise 5.5 kilometre olarak belirlendi.
Kandilli Rasathanesi X üzerinden açıkladı. Akdeniz'de 3.3 büyüklüğünde bir deprem gerçekleşti. Meydana gelen depremin derinliği ise 5.5 kilometre olarak belirlendi. Deprem, saat 18:54'te oldu. Kandilli Rasathanesi'nin paylaşımı ie depremin konumu aşağıda yer alıyor.
AKDENİZ'DE DEPREM
Kandilli Rasathanesi'nin sosyal medya hesabı üzerinden paylaştığı Akdeniz depremi ayrıntıları bu şekildedir;
#DEPREM— Kandilli Rasathanesi (@Kandilli_info) January 22, 2024
AKDENIZ https://t.co/ysm3nGpDvd
22.01.2024, 18:54:39 TSİ
Büyüklük: 3.3
Derinlik: 5.5 km#Kandilli
Akdeniz'de gerçekleşen 3.3 büyüklüğündeki deprem aşağıdaki konumda meydana gelmiştir.