Kahramanmaraş'ta deprem (Kahramanmaraş depremi 14 Mart)

Kahramanmaraş'ta 4,9 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Kahramanmaraş'ta deprem (Kahramanmaraş depremi 14 Mart)
Kahramanmaraş'ta deprem
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Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, merkez üssü Kahramanmaraş'ın Çağlayancerit ilçesi olan 4,9 büyüklüğünde sarsıntı kaydedildi. Depremin 5,34 kilometre derinlikte olduğu belirlendi.

SON DEPREMLER

İçişleri Bakanlığı Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı'nın (AFAD) verilerine göre Türkiye'de kaydedilen son depremleri de aşağıdaki linkten bulabilirsiniz.

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Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü'nün verilerine göre Türkiye'de kaydedilen son depremleri aşağıdaki linkten bulabilirsiniz.

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