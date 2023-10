Kandilli Rasathanesi ve AFAD'a Göre Hangi İllerde Deprem Oldu? 31 Ekim 2023 Günü Son Depremler...

Türkiye'de her gün çok sayıda deprem olmaktadır. AFAD ve Kandilli Rasathanesi her gün gerçekleşen depremleri kaydetmektedir. Bu sayede her gün gerçekleşen depremleri kaydetmektedir. Peki 31 Ekim 2023 günü hangi illerde deprem oldu?

AFAD'A GÖRE BUGÜN HANGİ İLLERDE DEPREM OLDU?

31-10-2023 08:54:12 41.154 41.921 10.87 ML 1.7 Merkez (Artvin) 608135

31-10-2023 08:50:53 38.856 26.722 6.99 ML 1.2 Ege Denizi - [13.42 km] Dikili (İzmir) 608134

31-10-2023 08:00:38 38.525 38.058 7 ML 1.9 Yazıhan (Malatya) 608133

31-10-2023 07:24:06 43.096 27.787 7.66 ML 1.3 Avren, Varna (Bulgaristan) - [120.90 km] Kofçaz (Kırklareli) 608131

31-10-2023 07:01:48 38.944 44.755 7.23 ML 2.1 Chaldoran, West Azarbaijan (İran) - [47.03 km] Özalp (Van) 608132

31-10-2023 06:59:24 37.845 36.362 7 ML 2.2 Göksun (Kahramanmaraş) 608130

31-10-2023 05:55:14 38.319 27.161 7 ML 1.3 Gaziemir (İzmir) 608129

31-10-2023 05:53:18 38.104 37.474 7 ML 1.6 Elbistan (Kahramanmaraş) 608128

31-10-2023 05:47:44 38.373 37.51 7 ML 1.6 Darende (Malatya) 608127

31-10-2023 04:50:10 38.261 37.803 7 ML 1.9 Akçadağ (Malatya) 608126

31-10-2023 04:46:22 38.007 37.426 6.79 ML 2.2 Nurhak (Kahramanmaraş) 608125

31-10-2023 04:34:13 38.102 38.409 7.33 ML 1.7 Çelikhan (Adıyaman) 608124

31-10-2023 04:29:43 38.095 36.588 7 ML 1.9 Göksun (Kahramanmaraş) 608123

31-10-2023 04:29:02 39.874 38.671 7.01 ML 1.6 Refahiye (Erzincan) 608122

31-10-2023 04:23:50 38.021 36.591 7 ML 1.3 Göksun (Kahramanmaraş) 608121

31-10-2023 03:58:30 37.055 28.886 7.33 ML 1.9 Köyceğiz (Muğla) 608120

31-10-2023 03:39:27 38.217 38.089 7 ML 1.6 Yeşilyurt (Malatya) 608119

31-10-2023 03:36:09 38.015 37.304 7 ML 2.5 Nurhak (Kahramanmaraş) 608118

31-10-2023 03:31:17 36.054 35.939 7 ML 1.7 Akdeniz - Antakya Körfezi - [03.89 km] Samandağ (Hatay) 608117

31-10-2023 03:29:35 38.032 36.608 7 ML 3.1 Göksun (Kahramanmaraş) 608116

31-10-2023 03:23:31 40.409 27.204 7 ML 1.3 Biga (Çanakkale) 608114

31-10-2023 03:22:50 39.476 26.302 7 ML 0.9 Ege Denizi - [03.31 km] Ayvacık (Çanakkale) 608115

31-10-2023 03:14:17 37.93 38.015 7 ML 1.5 Doğanşehir (Malatya) 608113

31-10-2023 03:12:48 37.22 36.697 9.81 ML 1.5 Türkoğlu (Kahramanmaraş) 608112

31-10-2023 02:44:29 35.626 35.702 6.22 ML 2.1 Akdeniz 608111

31-10-2023 02:28:15 39.527 37.994 6.96 ML 1.3 Divriği (Sivas) 608110

31-10-2023 02:16:32 36.634 36.497 7 ML 1.7 Hassa (Hatay) 608109

31-10-2023 02:11:54 35.71 27.534 6.64 ML 1.8 Akdeniz - [109.54 km] Datça (Muğla) 608108

31-10-2023 02:07:43 38.221 27.674 7 ML 1.2 Bayındır (İzmir) 608107

31-10-2023 01:16:23 38.19 38.711 7 ML 1.4 Pütürge (Malatya) 608106

31-10-2023 01:05:04 39.671 33.599 7 ML 0.8 Keskin (Kırıkkale) 608105

31-10-2023 00:57:34 36.282 36.221 7.19 ML 0.7 Antakya (Hatay) 608103

31-10-2023 00:54:16 38.357 37.339 7 ML 1.6 Elbistan (Kahramanmaraş) 608104

31-10-2023 00:40:27 36.745 36.205 7 ML 1.4 Payas (Hatay) 608102

31-10-2023 00:29:31 38.6 31.105 7 ML 0.3 Çay (Afyonkarahisar) 608100

31-10-2023 00:26:39 38.593 31.103 7 ML 0.9 Çay (Afyonkarahisar) 608098

31-10-2023 00:26:29 38.943 33.431 7 ML 0.9 Şereflikoçhisar (Ankara) 608097

31-10-2023 00:25:10 38.058 36.664 7 ML 1.0 Göksun (Kahramanmaraş) 608101

31-10-2023 00:25:00 37.058 28.893 7 ML 1.2 Köyceğiz (Muğla) 608096

31-10-2023 00:21:31 38.608 31.118 7 ML 0.6 Çay (Afyonkarahisar) 608099

BUGÜN KANDİLLİ RASATHANESİNİN KAYDETTİĞİ DEPREMLER

2023.10.31 08:20:05 38.9567 36.7368 25.8 -.- 1.6 -.- KIRKPINAR-PINARBASI (KAYSERI) İlksel

2023.10.31 08:01:30 38.4693 37.5900 5.4 -.- 1.6 -.- BALABAN-DARENDE (MALATYA) İlksel

2023.10.31 08:00:38 38.5480 38.0645 7.9 -.- 1.6 -.- CIVRIL-YAZIHAN (MALATYA) İlksel

2023.10.31 07:28:41 38.2420 22.8285 5.3 -.- 3.1 3.1 YUNANISTAN İlksel

2023.10.31 07:01:48 38.9357 44.7727 5.0 -.- 2.6 -.- TURKIYE-IRAN SINIR BOLGESI İlksel

2023.10.31 06:59:25 37.8427 36.3758 9.3 -.- 2.2 -.- KUCUKCAMURLU-GOKSUN (KAHRAMANMARAS) İlksel

2023.10.31 05:55:13 38.3225 27.2152 3.3 -.- 1.5 -.- ZAFER-BUCA (IZMIR) İlksel

2023.10.31 05:53:19 38.1237 37.4547 8.9 -.- 1.7 -.- SUNNETKOY-ELBISTAN (KAHRAMANMARAS) İlksel

2023.10.31 05:47:44 38.4452 37.5555 6.1 -.- 1.4 -.- ASAGIULUPINAR-DARENDE (MALATYA) İlksel

2023.10.31 04:50:10 38.3325 37.8368 7.7 -.- 1.8 -.- DUMUKLU-AKCADAG (MALATYA) İlksel

2023.10.31 04:46:21 38.0595 37.4122 4.2 -.- 2.0 -.- AGCASAR-NURHAK (KAHRAMANMARAS) İlksel

2023.10.31 04:34:12 38.0970 38.4093 3.9 -.- 1.8 -.- KARAGOL-CELIKHAN (ADIYAMAN) İlksel

2023.10.31 03:58:30 37.0708 28.8948 13.2 -.- 2.2 -.- OTMANLAR-KOYCEGIZ (MUGLA) İlksel

2023.10.31 03:39:27 38.2443 38.1257 10.3 -.- 1.6 -.- GORGU-YESILYURT (MALATYA) İlksel

2023.10.31 03:36:08 38.0515 37.3272 5.0 -.- 2.4 -.- AGCASAR-NURHAK (KAHRAMANMARAS) İlksel

2023.10.31 03:29:34 38.0860 36.6345 5.2 -.- 3.2 3.1 KANLIKAVAK-GOKSUN (KAHRAMANMARAS) İlksel

2023.10.31 03:23:31 40.4147 27.2148 12.4 -.- 1.8 -.- ORTULUCE-BIGA (CANAKKALE) İlksel

2023.10.31 03:18:09 37.9260 36.4112 18.9 -.- 0.8 -.- FINDIKLIKOYAK-GOKSUN (KAHRAMANMARAS) İlksel

2023.10.31 03:14:17 37.9023 37.9368 9.5 -.- 1.2 -.- ERKENEK-DOGANSEHIR (MALATYA) İlksel

2023.10.31 03:12:49 37.1487 36.6883 8.6 -.- 1.4 -.- KARABURCLU-NURDAGI (GAZIANTEP) İlksel

2023.10.31 02:44:29 35.6980 35.5512 5.1 -.- 1.8 -.- AKDENIZ İlksel

2023.10.31 02:16:33 36.6357 36.5875 6.9 -.- 2.1 -.- KALETEPE-KIRIKHAN (HATAY) İlksel

2023.10.31 02:11:54 35.5880 27.6900 7.3 -.- 1.9 -.- AKDENIZ İlksel

2023.10.31 02:07:44 38.1983 27.7052 11.4 -.- 1.3 -.- BURUNCUK-BAYINDIR (IZMIR) İlksel

2023.10.31 01:59:40 39.4982 38.0483 5.9 -.- 1.2 -.- ESKIBEYLI-DIVRIGI (SIVAS) İlksel

2023.10.31 01:44:36 37.9305 36.3157 22.2 -.- 1.4 -.- HACIKODAL-GOKSUN (KAHRAMANMARAS) İlksel

2023.10.31 01:16:22 38.1500 38.6525 5.0 -.- 1.4 -.- BASMEZRA-PUTURGE (MALATYA) İlksel

2023.10.31 01:06:22 38.1368 35.8412 1.7 -.- 1.4 -.- KUCUKKUNYE-DEVELI (KAYSERI) İlksel

2023.10.31 00:54:16 38.4062 37.3385 5.0 -.- 1.4 -.- INCECIK-ELBISTAN (KAHRAMANMARAS) İlksel

2023.10.31 00:40:26 36.6930 36.1167 19.2 -.- 0.9 -.- SARISEKI-ISKENDERUN (HATAY) İlksel

2023.10.31 00:26:29 38.9513 33.4087 14.2 -.- 1.2 -.- HAMZALI-SEREFLIKOCHISAR (ANKARA) İlksel

2023.10.31 00:15:17 38.1022 37.8215 18.3 -.- 1.5 -.- TOPRAKTEPE-DOGANSEHIR (MALATYA) İlksel