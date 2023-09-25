Kantin Ve Yemekhanelerde Sağlık Kontrolü Yapıldı

Samsun'da okulların kantin, mutfak ve yemekhanelerinde denetim yapıldı.

Gıda güvenilirliğinin sağlanması ve öğrencilerin sağlığının korunması amacıyla İl Milli Eğitim Müdürlüğü, İl Sağlık Müdürlüğü ekipleri harekete geçti.



270’in üzerinde okulda denetim yapıldı.



Kantinlerdeki fiyat pahalılığı da gözlerden kaçmadı.



Öte yandan 2023 yılı içinde Samsun’da 17 okul işletmesine de cezai işlem uygulandı.