Kantin Ve Yemekhanelerde Sağlık Kontrolü Yapıldı

Okullar açıldı, velilerin aklındaki sorulardan biri ise ‘okul kantindeki yiyecekler sağlıklı mı?’ oldu. Konuyla ilgili Samsun’da ekipler harekete geçti. Okullarda güvenli ve sağlıklı gıdanın korunması için denetim yaptı. Denetimlerde fiyatlar da göze çarptı.

Kantin Ve Yemekhanelerde Sağlık Kontrolü Yapıldı
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Samsun'da okulların kantin, mutfak ve yemekhanelerinde denetim yapıldı.
Gıda güvenilirliğinin sağlanması ve öğrencilerin sağlığının korunması amacıyla İl Milli Eğitim Müdürlüğü, İl Sağlık Müdürlüğü ekipleri harekete geçti.

270’in üzerinde okulda denetim yapıldı.

Kantinlerdeki fiyat pahalılığı da gözlerden kaçmadı.

Öte yandan 2023 yılı içinde Samsun’da 17 okul işletmesine de cezai işlem uygulandı.

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# kantin # yemekhane
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