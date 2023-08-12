Kapadokya'da balon ve kültür yolu festivali yapıldı

Nevşehir'de düzenlenen, "Kapadokya Balon ve Kültür Yolu Festivali" kapsamında figürlü sıcak hava balonları gökyüzüne salındı. Yerli ve yabancı turistler büyük ilgi gösterdi.

Kapadokya'da balon ve kültür yolu festivali yapıldı
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Türkiye Kültür Yolu Festivalleri'nin ilk ayağı olan "Kapadokya Balon ve Kültür Yolu Festivali"nin hafta sonu etkinlikleri renkli görüntülerle başladı.

Göreme beldesinde, çeşitli figürler içeren sıcak hava balonları sabahın ilk ışıklarıyla görevlilerce uçuş için hazırlandı.

Gösteriyi izlemek isteyen yerli ve yabancı turistler alanda yoğunluk oluşturdu.

"Kalp," "dondurma", "ördek", "ahtapot", "Türk bayrağı" gibi çeşitli figürlerdeki sıcak hava balonları peribacalarıyla kaplı vadilerin üstünde süzüldü.

5 Ağustos'ta başlayan festival turistler ve bölge halkı için güzel anlara neden oldu.

Kaynak: Ulusal Kanal Haber Merkezi

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