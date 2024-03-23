Karabük'teki iddiaları İl Sağlık Müdürü yanıtladı!

Karabük'teki Afrikalı öğrenciler üzerinden HIV ve HPV pozitif vakalarında artış iddialarını İl Sağlık Müdürü yanıtladı.

Karabük'teki iddiaları İl Sağlık Müdürü yanıtladı!
Editör: Yağmur Biçen
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Karabük'te, bir sosyal medya paylaşımında; Karabük Üniversitesi'ndeki Türk öğrencilerin, Afrika ülkelerinden gelip Karabük'te üniversite eğitimi gören öğrencilerle cinsel birliktelik yaşadıktan sonra HPV ve HIV belirtileriyle hastaneye başvurduğu ve bu sebeple hastanelerde yoğunluk oluştuğu iddia edilmişti.


Son günlerde ise söz konusu hastalıklarla ilgili hastanelere herhangi bir başvurunun olmadığının belirtildiği açıklamada şu ifadeler yer aldı:

"Ülke genelinde olduğu gibi ilimizde de sağlık tesislerimizde halk sağlığını ilgilendiren bütün hastalıklar yakından takip edilmekte ve düzenli kayıt tutulmaktadır. İlimizde HIV pozitif ve HPV pozitif vakalarında herhangi anlamlı bir değişiklik bulunmamaktadır. Ayrıca sağlık tesislerimize son günlerde konu ile ilgili bir başvuru olmamıştır. Sağlık çalışanlarımızı zan altında bırakan iddiaların aksine sağlık sistemimiz kayıtsız giriş yapılarak işlem yapılmasına izin vermemektedir" ifadeleri yer aldı.

# karabük # il sağlık müdürü
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