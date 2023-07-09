Karadeniz'i yine sel vurdu: 130 kilogram yağış, ölüm, bine yakın heyelan ve toprak kayması...

Ülke genelinde etkili olan yağışlar vatandaşlara zor onlar yaşatırken özellikle Karadeniz'de ulaşım aksadı, evler ve dükkanlar su içerisinde kaldı.

Afet ve Acil Durum Yönetimi (AFAD) Başkanı Yunus Sezer, sağanak yağışın hasarlara neden olduğu Ordu’ya geldi. Beraberindeki Ordu Valisi Tuncay Sonel ve Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Hilmi Güler ile birlikte kentte incelemelerde bulunan Sezer, Ordu’da yaşanan taşkında herhangi bir can kaybının yaşanmadığını söyledi.

ORDU'DA CAN KAYBI YOK

Ekiplerin hasar tespit çalışmaları başladığını belirten Sezer, “Çok şükür dün gece yarısından itibaren yoğun bir şekilde yağış almamıza rağmen, taşkın olmasına rağmen Ordu merkezimizde herhangi bir can kaybı meydana gelmedi. İş yeri zararlarımız var.

Araç ve ev su baskınları sonucu oluşan eşya zararları var. Zarar tespit ekiplerimiz şu anda sahada çalışmalarını devam ettiriyorlar. En kısa sürede bunlarla birlikte de vatandaşlarımızın yarasını saracağız. Hem Cumhurbaşkanımızın hem İçişleri Bakanımızın her türlü destek ve yardımın yapılması yönünde talimatları var bizlere. Bunları yerine getireceğiz en kısa sürede” diye konuştu.

130 KG YAĞIŞ ALINDI

Sezer, sağanak nedeniyle bine yakın heyelan olduğunu ifade ederek, şunları söyledi:

- Yaklaşık 130 kilogram yağış alındı. Büyük bir yağış Karadeniz’de. Buna bağlı olarak da bine yakın heyelan ve toprak kayması var. Ekiplerimiz özellikle yerleşim yerleri etkilenen alanlarda şu anda 4 ekibimiz Ordu genelinde çalışmalarını devam ettiriyor. Burada yine vatandaşlarımızın mağdur olmaması için tüm çalışmalar en hızlı şekilde ortaya konulacak.

Samsun’da etkili olan sağanak nedeniyle sele kapılan 1 kişinin hayatını kaybettiğini bildiren Sezer, şöyle devam etti:

- Maalesef dün Samsun’da yine bir vatandaşımızı sele kapılması sonucunda kaybettik. Geceden sabaha kadar arama-kurtarma çalışmaları devam etti. Sabah itibariyle onu da bulduk. Allah’tan rahmet diliyoruz. Yakınlarına da başsağlığı diliyoruz.

"TURUNCU UYARI VERMİŞ DURUMDAYIZ"

Vatandaşlara dikkatli olmaları yönünde çağrıda da bulunan Sezer, şöyle konuştu: