Karısını Silahla Öldürdü Oğlunu Ağır Yaraladı

Kocaeli'nin Çayırova ilçesinde korkunç bir cinayet meydana geldi. Tartışığı karısını silahla vurarak öldüren Bahri G., oğlunu da ağır yaraladı. Polis, şüpheli adamın yakalanması için çalışma başlattı.

Karısını Silahla Öldürdü Oğlunu Ağır Yaraladı
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Kocaeli'de korkunç bir cinayet yaşandı. Olay, Çayırova ilçesindeki Akse Mahallesi 528. Sokak'taki bir apartmanda meydana geldi.

Edinilen bilgiye göre, Bahri G. ile eşi Kezban G. arasında henüz bilinmeyen bir nedenle tartışma çıktı. Büyüyen tartışmaya çiftin oğulları Salih G. de dahil oldu. Aile içinde çıkan kavgada Bahri G., eşine ve oğluna silahla ateş etti.

İhbar üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık görevlilerinin yaptığı kontrolde, anne Kezban G.'nin olay yerinde hayatını kaybettiğini belirledi. Çiftin çocukları Salih G. ise ağır yaralı olarak Fatih Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Polis, olayın ardından kaçan şüpheli Bahri G'nin yakalanması için çalışma başlattı. Öte yandan Kezban G'nin bir süredir oğlunun yanında kaldığı öğrenildi.

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Kaynak: Anadolu Ajansı

# kocaeli # çayırova # cinayet
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