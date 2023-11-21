İstanbul'da Feci Kaza! İETT Otobüsünün Çarptığı Kadın Öldü
İstanbul'un Sancaktepe ilçesinde feci bir kaza meydana geldi. İETT otobüsünün çarptığı ve otobüsün altında kalan kadın hayatını kaybetti. Kazanın ardından otobüs sürücüsü polis ekipleri tarafından gözaltına alındı.
İstanbul'un Sancaktepe ilçesinde korkunç bir kaza meydana geldi. Kazanın adresi Merve Mahallesi Atatürk Caddesi oldu.
Bölgedeki Yenidoğan İETT Hareket Amirliğinin de bulunduğu alandaki duraklara seyir halinde olan Saadettin B’nin kullandığı İETT otobüsü, yolda yürüyen kadın Saliha A’ya çarptı.
Feci kazayla birlikte kadın otobüsün altında kaldı. Durum yetkililere bildirildi. Olay yerine itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.
Otobüsün çarptığı kadın Saliha A. itfaiye ekipleri tarafından otobüsün altından çıkarıldı. Sağlık ekipleri yaptıkları incelemenin ardından kadının hayatını kaybettiğini belirledi.
Polis ekipleri sürücüyü gözaltına aldı. Kadının cenazesi ise adli tıp kurumu morguna kaldırıldı.
Kaynak: Anadolu Ajansı
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