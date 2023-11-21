Çorum'da Trafik Kazası! 4 Kişi Yaralandı

Çorum'da Çorum-Samsun kara yolunda trafik kazası meydana geldi. Otomobil ile hafif ticari aracın çarpıştığı kazada 4 kişi yaralandı.

Çorum'da Trafik Kazası! 4 Kişi Yaralandı
Son Güncelleme:

Çorum'da feci bir trafik kazası meydana geldi. Kazanın adresi Çorum-Samsun kara yolu oldu.

28 yaşındaki Rabia K. idaresindeki 34 DA 9119 plakalı otomobil kara yolunun 2. kilometresnde 29 yaşındaki Caner S.'nin kullandığı 55 AIY 566 plakalı hafif ticari araçla çarpıştı.

Kazanın yetkililere bildirilmesi üzerine bölgeye polis, jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Kazada sürücüler ile hafif ticari araçta bulunan 54 yaşındaki Hatice S. ve 66 yaşındaki Bekir S. yaralandı.

Yaralılar sağlık ekiplerince yapılan müdahalenin ardından Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

Kocaeli'de Uyuşturucu Operasyonlarında Yakalanan 4 Şüpheli TutuklandıKocaeli'de Uyuşturucu Operasyonlarında Yakalanan 4 Şüpheli TutuklandıYurt

Kaynak: Anadolu Ajansı

# çorum # trafik kazası
Çok Okunanlar
21 Kasım 2023 Depremler Arttı
21 Kasım 2023 Depremler Arttı
İstanbul'a Kar Geliyor!
İstanbul'a Kar Geliyor!
21 Kasım 2023 Resmi Gazete Kararları
21 Kasım 2023 Resmi Gazete Kararları
HEDEP Milletvekili Cengiz Çandar'dan Skandal Sözler!
HEDEP Milletvekili Cengiz Çandar'dan Skandal Sözler!
Devlet Bahçeli'den "50+1" Açıklaması
Devlet Bahçeli'den "50+1" Açıklaması
Öne Çıkanlar Yemen ordusu, İsrail gemisine yapılan operasyonun görüntülerini yayınladı! Yemen ordusu, İsrail gemisine yapılan operasyonun görüntülerini yayınladı! Vücuttaki Tüm İltihabı Tek Seferde Atıyor! Vücuttaki Tüm İltihabı Tek Seferde Atıyor!