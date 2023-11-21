Çorum'da Trafik Kazası! 4 Kişi Yaralandı

Çorum'da feci bir trafik kazası meydana geldi. Kazanın adresi Çorum-Samsun kara yolu oldu.

28 yaşındaki Rabia K. idaresindeki 34 DA 9119 plakalı otomobil kara yolunun 2. kilometresnde 29 yaşındaki Caner S.'nin kullandığı 55 AIY 566 plakalı hafif ticari araçla çarpıştı.

Kazanın yetkililere bildirilmesi üzerine bölgeye polis, jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Kazada sürücüler ile hafif ticari araçta bulunan 54 yaşındaki Hatice S. ve 66 yaşındaki Bekir S. yaralandı.

Yaralılar sağlık ekiplerince yapılan müdahalenin ardından Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.