Karnabahar ve Lahana Üreticisi Mağdur

Aydın Nazilli'de çiftçilikle uğraşan İbrahim Yazıcı, üretim aşamasındaki zorlukları tarlasında Ulusal Kanal'a anlattı. En çok da girdi maliyetlerinden yakındı.

Üretici İbrahim Yazıcı, bin bir emekli büyüttüğü ürününü geçen yıla göre daha ucuz fiyata satıyor.

Girdi maliyetlerindeki artış durdurulamıyor. Üretici de tüketici de mağdur oluyor. Tarım Bakanlığı ise sadece izlemekle yetiniyor.

İbrahim Yazıcı hükümete seslendi, bir umut sesini duyurabilir diye... Girdi maliyetleri aşağı çekilmezse üretim alanları küçülecek.