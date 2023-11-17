Damak Çatlatan Hatay Kebap ve Künefe Festivali İzmir'de Başladı
Hatay kebap ve künefe festivali İzmir'de açıldı. Damak çatlatan festivalde Hatay'ın birbirinden güzel geleneksel lezzetleri yer alıyor.
Künefesi, kağıt kebabu, zeytini, özel soslu döneri... Hatay'ın damak çatlatan lezzetleri İzmir'e taşındı.
İzmir Bostanlı Kapalı Pazar alanında yapılan etkinlikte meşhur lezzetler standları süsledi.
Hatay'ın meşhur Künefesi, kağıt kebabı acılı salçası, hal hal zeytini, özel soslu döneri ve bir çok yöresel ürünleri vatandaşlara sunuldu.
Hatay lezzetleri festivalinde tescilli tepsi kebabı yarışması büyük ilgi topladı. Tepsi kebabı yeme yarışmasında acılı tepsi kebabını en hızlı bitiren yarışmacıya para ödülü verildi.
Etkinlik 19 Kasım pazar gününe kadar devam edecek.