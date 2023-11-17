Kıbrıs Türk Tarih, Kültür ve Milli Mücadele Müzesi Açıldı

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyetine kuruluşunun 40. yıl hediyesi olarak Kıbrıs Türk Tarih, Kültür ve Milli Mücadele Müzesi hizmete açıldı.

Etimesgut Belediyesi tarafından yapımı tamamlanan müzede Kıbrıs tarihine iz bırakan 51 ismin heykeli bulunuyor.

Tarih akışına göre sıralanan heykeller adanın 6 asırlık geçmişine ışık tutuyor.

Müzenin önemli bir bölümünü de Barış Harekatı'nda kullanılan silah ve mühimmatlar ile TMT’nin tarihine ışık tutan bilgi, belge ve fotoğraflar, resimler oluşturuyor.

Lefkoşa'da Türk Mukavemet Teşkilatı yerleşkesi içerisinde yer alan müzenin açılışına K.K.T.C Cumhurbaşkanı Ersin Tatar ve Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz da katıldı. Açılışta konuşan Etimesgut Belediye Başkanı Enver Demirel, müzenin aynı zamanda bir eğitim alanı olduğunu belirtti.