KKTC'nin 40. Kuruluş Yıl Dönümü İçin Ankara'da Resepsiyon Verildi

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nin 40'ıncı kuruluş yıl dönümü nedeniyle Ankara'da resepsiyona düzenlendi. Resepsiyonda Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, Ticaret Bakanı Ömer Bolat, KKTC Ankara Büyükelçi İsmet Korukoğlu da yer aldı.

Büyükelçi İsmet Korukoğlu açılış konuşmasında Kıbrıs Türk halkı için mücadeleye devam edeceklerini belirtti.

- Kıbrıs Türk Halkı, uluslararası toplum içerisinde hak ettiği yeri alabilmek için mücadelesine devam etmektedir. Kıbrıs Türk Halkı’nın haklarını gasp etmeye ve Ada’nın tek temsilcisi olma iddiasını devam ettiren Güney Kıbrıs Rum Yönetimi’nin, Doğu Akdeniz ve enerji kaynaklarına ilişkin tek yanlı faaliyetlerine seyirci kalmayacağız. Adada var olan iki komşu devletin iş birliğini öngören bir model, sadece Kıbrıs adasına değil, Doğu Akdeniz’in de barış, refah ve istikrarına önemli katkılar sağlayacaktır.

Bakan Güler'den Taraflara Çağrı!

Resepsiyonda konuklara hitap eden Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, Kıbrıs sorununun Rum tarafının Kıbrıs Türklerini, 1960’da kurulan Ortaklık Devletinden dışlama, adada birlikte yaşama mutabakatını terk etmesinden kaynaklandıüını vurguladı.

- KIBRIS Türkü kaldıkları zorlu süreçte kıbrıs türkleri destansı bir mücadele vermiştir. hem türkler hem de rumlar için adada huzur gelmiştir. Türkiye adada her türlü gayreti göstermiştür. Kıbrıs bizim milli meselemizdir.

Bakan Güler, kalıcı çözüm için tarafsızlık çağrısı yaptı, "Muhataplarımızdan da Kıbrıs Türkü’nün ve Türkiye’nin uluslararası hukuktan kaynaklanan haklarına saygılı olarak hareket etmelerini bekliyoruz." dedi.