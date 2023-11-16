Ogün Samast'ın Tahliyesiyle İlgili Açıklama

Hrant Dink suikastının tetikçisi Ogün Samast'ın tahliyesiyle ilgili ilk açıklama geldi.

19 Ocak 2007’de Agos Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Hrant Dink’i katleden silahın tetiğini çeken Ogün Samast, 2023 yılının Şubat ayında nakledildiği Bolu F tipi cezaevinden 15 Kasım tarihinde şartlı olarak tahliye edildi.

Ceza ve Tevkifevleri Genel Müdürlüğü, Samast'ın aldığı ceza infazını tamamladığını duyurdu.

Ceza ve Tevkifevleri Genel Müdürlüğü, Samast'ın Hrant Dink cinayetini işlediğinde 18 yaşından küçük olması sebebiyle 22 yıl 10 ay hapis cezasının onandığını hatırlattı.

Açıklamanın devamında ise Samast'ın, denetimli serbestlikten 2022 yılında yararlanma hakkının doğduğunu ancak yararlanmadığı belirtildi. 2023 yılının Ocak ve Temmuz ayında yapılan değerlendirmelerde de Samast'ın koşullu salıverilmesine uygun olmadığı karar verilmişti.

Dink ailesinin avukatı Bayram Bahri Belen suikastin Ogün Samast'tan ibaret olmadığının altını çizdi. Cinayeti organize eden Yasin Hayal ve Erhan Tuncel'in cezaevinden çıkma ihtimallerinin olmadığını belirtti.