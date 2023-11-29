Kars’ta FETÖ/PDY Operasyonu

Kars'ta jandarma ekipleri tarafından FETÖ/PDY terör örgütüne operasyon düzenlendi. Operasyonda örgüte üye olan 1 kişi yakalandı.

Kars’ta FETÖ/PDY Operasyonu

Yurt genelinde FETÖ/PDY terör örgütüne karşı mücadele kararlılıkla devam ediyor. Son olarak Kars'ta İl Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından önemli bir operasyona imza atıldı.

Jandarma ekipleri tarafından icra edilen istihbari çalışmalar neticesinde, FETÖ/PDY üyesi olması sebebiyle hakkında 6 yıl 3 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunduğu tespit edilen M.Y. düzenlenen operasyonla yakalanarak gözaltına alındı.

Kars’ta saklandığı yerde yerde yakalanarak gözaltına alınan M.Y., İl Jandarma Komutanlığına getirildi. Buradaki işlemleri tamamlanan M.Y., çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Konuyla ilgili olarak Kars Valiliğinden yapılan yazılı açıklamada, "İl Jandarma Komutanlığınca terör örgütlerinin faaliyetlerini deşifre ederek engellemek ve vatandaşlarımızın güvenliğini sağlamak maksadıyla mesai mefhumu gözetmeksizin çalışmaya devam edeceğiz" denildi.

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Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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