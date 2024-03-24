Kars'ta korkunç kaza! Devrilen kamyona otomobil çarptı

Kars'ın Sarıkamış ilçesinde kar ve buz nedeniyle feci bir kaza meydana geldi. Seyir halindeyken devrilen kamyona, aynı yönde ilerleyen otomobil çarptı. Kazada 3 kişi yaralandı.

Kars'ta korkunç kaza! Devrilen kamyona otomobil çarptı
Editör: Yasin Kerim Aşan
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Kars'ın Sarıkamış ilçesinde feci bir trafik kazası meydana geldi. Kazanın yaşandığı adres, Kars-Erzurum kara yolu oldu.

Edinilen bilgiye göre, R.S. idaresindeki 38 AT 830 plakalı kamyon yoldaki kar ve buzlanmadan dolayı Şehithalit köyü mevkisinde devrildi. Aynı yönde ilerleyen K.S.Ö. yönetimindeki 28 DR 060 plakalı otomobil de devrilen kamyona çarptı.

Kazanın yetkililere bildirilmesi üzerine olay yerine sağlık ekipleri sevk edildi.

Kazada sürücülerle otomobilde bulunan G.Ö. yaralandı. Yaralılar, sağlık ekiplerince Sarıkamış Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

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Kaynak: Anadolu Ajansı

# kars # sarıkamış # trafik kazası
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