Kadir İnanır'dan kötü haber! Kadir İnanır'ın sağlık durumu nasıl?

Usta oyuncu Kadir İnanır'ın sağlık durumu ile ilgili sevenlerini üzen kötü bir haber geldi.

Alınan bilgiye göre, sanatçı Kadir İnanır, Beykoz'daki evinde bu sabah inme geçirdi. Kadir İnanır'ın, bilinci kapalı şekilde Ümraniye Eğitim Araştırma Hastanesi'ne sevk edildiği belirtildi.

Hastanede beyin tomografisi ve MR çekilecek sanatçıya, test sonucuna göre tedavi uygulanacak.