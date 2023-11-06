Kars'ta PKK Operasyonu! 5 Sığınak İmha Edildi

Yurt içinde terör örgütü PKK'ya yönelik mücadele kararlılıkla devam ediyor. Son olarak Kars'ta önemli bir operasyona imza atıldı. Operasyonun detaylarını Kars Valiliği duyurdu.

5 Sığınak İmha Edildi!

Kars'ta İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Çemçe-Madur bölgesinde örgütün kış üslenmesine yönelik "Şehit Jandarma Yüzbaşı Ferhat Çifçi Operasyonu" gerçekleştirdi. Operasyonun 4 Kasım tarihinde yapıldığı ifade edildi.

Güvenlik güçlerince yapılan arazi aramasında, teröristlerce kullanılan 5 sığınak ve 2 gömü noktası bulundu. Gömü noktalarında yapılan aramada, çok sayıda yaşam malzemesi, 72 örgütsel doküman, patlayıcı yapımında kullanılan 5 büyük, 2 küçük tüp, patlayıcı tesirini arttırmak maksadıyla kullanılan 5 kilogram çivi ele geçirildi.

Operasyonda sığınaklar imha edildi, incelemeye elverişli malzemeler muhafaza altına alındı.