Kars'ta PKK Operasyonu! 5 Sığınak İmha Edildi

Kars'ın Kağızman ilçesinde PKK'ya yönelik hava destekli operasyon düzenlendi. Kars Valiliğinden yapılan açıklamada, operasyonda 5 sığınağın imha edildiği belirtildi.

Kars'ta PKK Operasyonu! 5 Sığınak İmha Edildi
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Yurt içinde terör örgütü PKK'ya yönelik mücadele kararlılıkla devam ediyor. Son olarak Kars'ta önemli bir operasyona imza atıldı. Operasyonun detaylarını Kars Valiliği duyurdu.

5 Sığınak İmha Edildi!

Kars'ta İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Çemçe-Madur bölgesinde örgütün kış üslenmesine yönelik "Şehit Jandarma Yüzbaşı Ferhat Çifçi Operasyonu" gerçekleştirdi. Operasyonun 4 Kasım tarihinde yapıldığı ifade edildi.

Güvenlik güçlerince yapılan arazi aramasında, teröristlerce kullanılan 5 sığınak ve 2 gömü noktası bulundu. Gömü noktalarında yapılan aramada, çok sayıda yaşam malzemesi, 72 örgütsel doküman, patlayıcı yapımında kullanılan 5 büyük, 2 küçük tüp, patlayıcı tesirini arttırmak maksadıyla kullanılan 5 kilogram çivi ele geçirildi.

Operasyonda sığınaklar imha edildi, incelemeye elverişli malzemeler muhafaza altına alındı.

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Kaynak: Anadolu Ajansı

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