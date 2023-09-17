Kars'ta silajlık mısırda hasat başladı! Dolu vurdu çiftçi dönümde 2 ton zarar etti

Kars'ta silajlık mısır hasadı çiftçiyi hüsrana uğrattı. Rekolte düşük.

Verimli topraklara sahip Akyaka ilçesinde, haziran ayında ceviz büyüklüğünde etkili olan dolu ürünlere zarar verdi.

Ürünün mayıs ayında çapası, haziran ve temmuz aylarında da sulaması yapılıyor.

Yaz boyunca büyük emeklerle yetiştirilen ve boyları yaklaşık iki metreyi aşan yem bitkisinin hasadı traktörlerle yapılıyor.

Hasat yapan çiftçiler dolu yağışının dönümde 2 ton zarar oluşturduğunu ifade ediyor.

Çiftçiler, yağıştan sonra yetkililerin bölgede inceleme yaptığını ancak herhangi bir dönüş alamadıklarını söyledi.