Kastamonu'da 2 Firari Hükümlü Yakalandı

Kastamonu'da 2 firari hükümlü yakalandı. Firarilerin uyuşturucu suçundan haklarında kesin hapis cezası bulunduğu belirtildi.

Kastamonu'da 2 Firari Hükümlü Yakalandı

Kastamonu İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince, kent merkezinde uyuşturucu madde satan ve kullanan şahıslara yönelik çalışma yürütüldü. Bu kapsamda yapılan çalışmada "kullanmak için uyuşturucu madde veya uyarıcı madde satın almak, kabul etmek veya bulundurmak" suçundan 2 yıl 1 ay ve 1 yıl 8 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan 2 hükümlü yakalandı.

Adliyeye sevk edilen hükümlüler, işlemlerinin ardından cezaevine konuldu.

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Kaynak: Anadolu Ajansı

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