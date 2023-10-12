Kayseri'de Çerezlik Kabak Çekirdeği Dünya Pazarına Açılacak

Kayseri'de üretilen kabak çekirdeği, yurt içi ve yurt dışından talep görüyor. Fiyat aralığının bu yıl 125-130 lira olacağı tahmin ediliyor.

Kayseri'de Çerezlik Kabak Çekirdeği Dünya Pazarına Açılacak

Çerezlik kabak çekirdeği dünya pazarına açılacak.

Kayseri genelinde 375 bin dekar arazide kabak çekirdeği yetiştiriliyor. Türkiye'nin kabak çekirdeği üretiminin yüzde 35'i karşılanmış oluyor.

Aromatik lezzete sahip olan kabak çekirdeğinin ihracat pazarının genişletilmesi için çalışmalar yapılıyor. 6-7 ülkeye ihracat söz konusu.

Tomarza Kabak Çekirdeği Üreticileri Birliği Başkanı Ahmet Öztaş, bu yıl verim ve kaliteden memnun olduklarını söyledi.

Kayseri genelinde üretilen yaklaşık 25 bin ton kabak çekirdeğinin 10 bin tonu Tomarza'da üretiliyor.

İstanbul'da Kaçakçılık Operasyonuİstanbul'da Kaçakçılık OperasyonuYurt



Kaynak: Ulusal Kanal Haber Merkezi

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