Kayseri'de korkunç cinayet! 18 yaşındaki genç kız öldürüldü

Kayseri'de korkunç bir kadın cinayeti meydana geldi. 18 yaşındaki genç kız iş çıkışı sokak ortasında vurularak öldürüldü! Saldırganın yakalanması için çalışmalar sürüyor.

Kayseri'de korkunç cinayet! 18 yaşındaki genç kız öldürüldü
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Türkiye'nin önlenemeyen sorunlarının başında gelen kadın cinayetlerine bir yenisi daha eklendi. Olayın adresi bu kez Kayseri oldu. Bir kadın daha vahşice katledildi.

SOKAK ORTASINDA VURULARAK ÖLDÜRÜLDÜ!

Olay, Kayseri'nin Melikgazi ilçesinde yaşandı. Edinilen bilgiye göre 18 yaşındaki E.Ç., Anbar Mahallesi'nde bir iş yerinde çalışıyordu. Genç kız, iş çıkışı sokak ortasında bir kişinin silahlı saldırısına uğradı.

Vurulan genç kız yere yığılırken çevredekiler durumu yetkililere ihbar etti. Bunun üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Ancak sağlık ekipleri yaptıkları kontrolde genç kızın hayatını kaybettiğini belirledi.

Saldırıyı gerçekleştirdiği iddia edilen O.Ç'nin yakalanması için çalışmalar sürüyor.

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Kaynak: Anadolu Ajansı

# kadın cinayeti # kayseri # melikgazi
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