Kayseri'de Zincirleme Trafik Kazası

Kayseri'nin Kocasinan ilçesinde zincirleme trafik kazası yaşandı. Kaza, Oruçreis Mahallesi Erkilet Bulvarı üzerinde meydana geldi.

Edinilen bilgiye göre, 38 AGM 131 plakalı tır ile 34 ADE 433 plakalı otomobil ve 48 ALK 390 plakalı kamyonet çarpıştı. Kazanın etkisiyle karşı şeride geçen araçlardan tır ve kamyonet, 34 AGF 107 plakalı otomobile çarptı.

Çevredekilerin durumu yetkililere ihbar etmesi üzerine bölgeye polis, itfaiye ve 112 Acil Sağlık ekipleri sevk edildi. Kazada yaralanan sürücülerden İ.Y. ambulansla hastaneye kaldırıldı.

Polis kaza yerinden kaçan tırın sürücüsünün yakalanmasına yönelik çalışmalarını sürdürüyor.