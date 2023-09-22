Kedi için silahlı çatışma! Yaralılar var

İstanbul Esenyurt'ta bir kişi, çaldığı Scottish Fold cinsi kedinin sahibinden para talep etti. Olaya kedi sahibinin komşularının da dahil olmasıyla silahlı çatışma çıktı. Mermilerden biri yoldan geçen kuryeye isabet etti. Yaralanan kurye hastaneye kaldırıldı.

Kedi için silahlı çatışma! Yaralılar var
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Olay, Mehmet Akif Ersoy Mahallesi 2051. Sokak'ta dün saat 20.30 sıralarında meydana geldi. Yabancı uyruklu kişinin bakkal dükkanında baktığı Scottish Fold cinsi kedi, E.Ç. tarafından 13 Eylül'de sabah saatlerinde çalındı.

Kediyi çalan E.Ç., yaklaşık bir hafta sonra bakkal dükkanına geri gelerek kedi sahiplerinden para talep etti. Para vermek istemeyen dükkan sahibinin komşusu B.B. de olaya dahil oldu. B.B., E.Ç.'den kediyi geri vermesini istedi.

E.Ç. ve B.B. bir süre tartışırken, B.B.'nin babası S.Ş.B. araya girdi. E.Ç. biraz uzaklaştıktan sonra tabanca ile tartıştığı baba ve oğluna ateş etmeye başladı. Baba S.Ş.B. silahla karşılık verince yoldan geçen motosikletli kuryeye silahtan çıkan bir mermi isabet etti.

Mahalle sakinlerinin ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralı kurye olay yerinde yapılan müdahale sonrası hastaneye kaldırıldı. Polis ekipleri, E.Ç. ve B.B. ile babası S.Ş.B. yakalayarak polis merkezine götürdü.

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