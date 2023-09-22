Türkiye'ye gelen ziyaretçi sayısında artış!

Kültür ve Turizm Bakanlığı güncel turizm tablosunu açıkladı. Açıklanan verilere göre Türkiye'ye Ağustos ayında gelen turist sayısı geçen yıla göre yüzde 5,65 artışla 6 milyon 660 bin 700 sayısına ulaştı. 2023'ün ilk 8 ayında ise 36 milyonu aşkın turist tercihini Türkiye'ye yana kullandı.

Türkiye'ye gelen ziyaretçi sayısında artış!
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Türkiye'ye gelen ziyaretçi sayısı gelen yılın verilerine kıyasla artış sağladı. Kültür ve Turizm Bakanlığı güncel turizm tablosunu açıkladı. Açıklanan verilerde Türkiye'ye Ağustos ayında gelen turist sayısı geçen yıla göre yüzde 5,65 artışla 6 milyon 660 bin 700 sayısına ulaştı.

EN ÇOK ZİYARETÇİ GÖNDEREN ÜLKELER BELLİ OLDU!

Ağustos ayında en çok ziyaretçi gönderen ülkeler ise sırasıyla Almanya, Rusya ve İngiltere olarak yansıdı.

Öte yandan Ocak ayından Ağustos ayına kadar uzanan 8 aylık dönemde Türkiye 36 milyonu aşkın ziyaretçi ağırladı. Yine geçen yılın aynı dönemindeki verilere göre yüzde 13,95 artış yaşandığı kayıtlara geçti

8 aylık turizm verilerine göre ise Türkiye'ye en çok ziyaretçi Rusya'dan geldi. Rusya'yı sırasıyla Almanya, İngiltere, Bulgaristan ve İran takip etti.

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