3308 Sayılı Yasa nedir! Hangi maddedeki değişiklik talebi emekliliği etkileyecek!

3308 sayılı yasa nedir sorusu son zamanlarda bu yasadaki değişiklik talebinden dolayı gündemde! Yasa değişikliği emekliliği nasıl etkileyecek sigorta başlangıcı hangi tarihten itibaren kabul edilecek! Tüm detaylar yazımızda!

3308 Sayılı Yasa nedir! Hangi maddedeki değişiklik talebi emekliliği etkileyecek!
3308 sayılı yasa nedir!
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3308 sayılı yasa nedir sorusu bu yasada istenilen değişiklik sebebiyle son zamanlarda gündemde! Yasadaki maddeye göre sigorta başlangıçları bekledikleri tarihte çıkmayanlar değişiklik talebinde! 3308 sayılı yasaya ilişkin bilinmeyenler ve emekliliği nasıl etkileyeceğinin detayları yazımızda!

3308 SAYILI YASA NEDİR! NELERİ KAPSAR!

3308 sayılı yasa nedir sorusu son zamanlarda yeniden gündeme geldi. 3308 sayılı yasa çırak, kalfa ve ustaların mesleki eğitimine ilişkin bilinmeyen konularda yol gösteren bir mevzuat olarak biliniyor. Bu yasanın amacı, çıraklıktan ustalığa kadar meslekteki kişilerin eğitimini düzenlemek ve mesleki eğitimde belirli standartlar oluşturmaktır.

3308 sayılı yasa nedir

3308 sayılı yasa, mesleki ve teknik eğitimin hem kamu hem de özel sektörde, belirli kurum ve kuruluşlar bünyesinde nasıl yürütülmesi ve işlenmesi gerektiğine ilişkin temel ilkeleri özetlemektedir.   

3308 SAYILI YASANIN 1. VE 2. MADDELERİ!

Madde 1 – Bu Kanunun amacı; çırak, kalfa ve ustaların eğitimi ile okullarda, yükseköğretim kurumlarında ve işletmelerde yapılacak mesleki eğitime ilişkin esasları düzenlemektir.

Madde 2 – Bu Kanun, Yükseköğretim Kurulu ve Mesleki Eğitim Kurulunun belirleyeceği mesleklerde, kamu ve özel sektöre ait kurum, kuruluş ve iş yerleri ile mesleki ve teknik eğitim okul ve kurumlarındaki eğitim ve öğretimi kapsar.

3308 SAYILI YASADA NEDEN DEĞİŞİKLİK TALEP EDİLİYOR!

 Emekli olmak için işe başlangıç tarihinin önemi oldukça büyük. Bazı çalışanlar çıraklık ve kalfalık eğitimlerinin düzenlenmesini sağlayan 3308 sayılı yasada değişiklik talep etmekte. Talep ettikleri değişiklik ise sigorta başlangıç tarihinin çıraklık ve kalfalık eğitimi aldıkları dönemlerinden itibaren sayılıyor olması. Ancak şu anlık yasada herhangi bir değişiklik söz konusu değil.

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