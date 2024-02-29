Kilis'te feci kaza! Motosikletle cip çarpıştı

Kilis'te meydana gelen feci kazada ciple çarpışan motosikletin sürücüsü yaşamını yitirdi, bir kişi yaralandı. Olayla ilgili çalışma başlatıldı...

Kilis'te feci kaza! Motosikletle cip çarpıştı

Sürücüsü ve plakası öğrenilemeyen cip ile Mecit H. yönetimindeki 79 MB 234 plakalı motosiklet Öncüpınar Sınır Kapısı yolunun 5. kilometresinde çarpıştı.

Çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye sevk edilen sağlık ekipleri, Mecit H'nin hayatını kaybettiğini belirledi.

Motosiklette yolcu olarak bulunan ve yaralanan Muhammet El T, sağlık ekiplerince Prof. Dr. Alaeddin Yavaşca Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Olay yerinden kaçan cip sürücüsünün yakalanması için polis çalışma başlattı.

Öte yandan kaza, çevrede bulunan güvenlik kamerasınca görüntülendi.

# kilis # kaza
Çok Okunanlar
Emekliler dikkat! Hangi banka, ne kadar emekli promosyonu ödüyor?
Emekliler dikkat! Hangi banka, ne kadar emekli promosyonu ödüyor?
Somali'den sonra Cibuti! Onları Türk askeri eğitecek
Somali'den sonra Cibuti! Onları Türk askeri eğitecek
Avrupa Parlementosu'ndan ilk! Gazze için ateşkes çağrısında bulunuldu
Avrupa Parlementosu'ndan ilk! Gazze için ateşkes çağrısında bulunuldu
Türkiye ekonomisi yüzde 4,5 büyüdü!
Türkiye ekonomisi yüzde 4,5 büyüdü!
Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek büyüme rakamlarını değerlendirdi
Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek büyüme rakamlarını değerlendirdi
Öne Çıkanlar Putin Türkiye'ye vanayı kapatıyor mu? - Büyüteç - Hakan Topkurulu - Anıl Hançerli Putin Türkiye'ye vanayı kapatıyor mu? - Büyüteç - Hakan Topkurulu - Anıl Hançerli Boğazına para kaçan öğrencisini kurtardı! Heimlich Manevrası nedir? Boğazına para kaçan öğrencisini kurtardı! Heimlich Manevrası nedir?