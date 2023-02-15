Deprem bölgesinden dönen ekibin midibüsü devrildi: Çok sayıda yaralı var

Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından gittikleri Malatya'dan dönen ekibin bulunduğu midibüsün Kırıkkale'nin Keskin ilçesinde devrilmesi sonucu 13 kişi yaralandı.

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Kırıkkale-Kırşehir kara yolunun 31. kilometresinde 06 BH 6693 resmi plakalı midibüs şarampole devrildi.

İhbar üzerine kaza yerine çok sayıda sağlık ve polis ekibi sevk edildi.

Kazada araçta bulunan 13 kişi yaralandı.

Ambulanslarla kentteki hastanelere kaldırılan yaralıların hayati tehlikelerinin bulunmadığı öğrenildi.

Kaynak: Anadolu Ajansı

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