Kırklareli’nde 131 şişe kaçak içki ele geçirildi
Kırıkkale'de kaçak içki operasyonu sonucunda yüzlerce şişe kaçak içki yakalandı.
Kırklareli’nde polis ekiplerince düzenlenen operasyonda 131 şişe gümrük kaçağı içki ele geçirildi.
Alınan bilgiye göre, Kırklareli’nde polis ekipleri bir evden kaçak içki satışı yapıldığı bilgisine ulaştı. Ekipler şüpheli A.K’ye yönelik operasyon düzenlendi. Düzenlenen operasyona sahte bandrollü 113 şişe gümrük kaçağı içki ele geçirdi.
Operasyonla ilgili şüpheli gözaltına alındı.
Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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